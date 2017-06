Bundesinnenminister Thomas de Maizière. (dpa)

Die Innenminister von Bund und Ländern hatten bei ihrer dreitägigen Tagung in Dresden alle Hände voll zu tun. Es war die erste Runde der Ressortchefs nach dem Terroranschlag Ende 2016 am Berliner Breitscheidplatz. Und die Terrorgefahr hat natürlich auch diese Konferenz geprägt.

Zentralisierung der Sicherheitsbehörden, Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung, elektronische Fußfesseln, Ausweitung der Schleierfahndung, Zugriff auf Messengerdienste wie Whatsapp, Ausweitung der Online-Durchsuchung und der Quellen-Telekommunikationsüberwachung, Überwachung von Kindern durch den Verfassungsschutz, polizeiliche Verwertung von Mautdaten – ein ganzes Sammelsurium an Vorschlägen wurde abgearbeitet.

Mit mehr starkem Staat punkten

Es riecht nach politischem Aktionismus vor der Bundestagswahl. Die Sicherheitspolitiker von CDU und CSU wollen auf ihrem angestammten Spielfeld mit mehr starkem Staat punkten. Die SPD äußert hier und da Bedenken, hat aber Angst, als Zauderer oder Bedenkenträger dazustehen.

Genährt wird das Ganze durch ein pikantes Duell: Bundesinnenminister Thomas de Maiziére fordert beinahe jeden Tag ein neues Sicherheitsgesetz. Getrieben wird er von seinem bayerischen Amtskollegen Joachim Herrmann, der den Bundesminister gerne beerben würde.

Der CSU-Mann gibt die harte Linie vor, etwa mit seinem Vorschlag, im Extremfall auch Kinder im islamistischen Umfeld unter Beobachtung zu stellen. Und so manches wird dann auch vorschnell herausposaunt und in schlagzeilenträchtige Forderungen gepresst. So ist ein Minderjähriger, der von Eltern oder älteren Geschwistern zum Islamisten getrimmt wird, kein Fall für den Verfassungsschutz – sondern ein Fall für das Jugendamt.

Einige Vorhaben sind heikel

Andere Vorschläge sind technisch noch gar nicht ausgereift, so etwa de Maizières Ruf nach der Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung. Selbst die besten Erkennungsprogramme lassen sich nach derzeitigem Stand leicht in die Irre führen: Es genügt ein poppig-buntes Brillengestell auf der Nase, um die Algorithmen zu verwirren.

Die Fachpolitiker der Großen Koalition wissen natürlich, dass einige ihrer Vorhaben heikel sind und von Datenschützern und Bürgerrechtlern heftig kritisiert werden. Damit der Widerstand nicht größer ausfällt, greift man tief in die parlamentarische Trickkiste.

So wurde ein Gesetz zum Zugriff der Sicherheitsbehörden auf elektronische Passfotos ohne größere Aussprache durch den Bundestag gepaukt – zu nächtlicher Stunde und vor leeren Rängen. Auch die geplante deutliche Ausweitung der Online-Durchsuchung geht einen ominösen Weg.

Keine Anhörungen oder öffentlichen Debatten

Kurz vor Schluss des Gesetzgebungsverfahrens zur Reform der Strafprozessordnung wird nun ein entsprechender Änderungsantrag eingeschoben. Die Folge: Es gibt keine Anhörungen oder öffentlichen Debatten, es ist eine Gesetzesverschärfung durch die Hintertür.

Bereits 2008 hatte das Bundesverfassungsgericht das Gesetz zur Online-Durchsuchung erheblich gestutzt und auf die Abwehr von schweren Straftaten beschränkt. Genau diese Einschränkung hebelt das geplante Gesetz nun aus. Künftig soll auch bei leichteren Delikten wie Hehlerei oder Drogenbesitz die virtuelle Durchsuchung erlaubt sein.

Das Problem bei neuen oder erweiterten Ermittlungstechniken: Sie werden schnell inflationär benutzt. So ist die Überwachung von Festnetz, Mobilfunk und Internet in den vergangenen Jahren auf mehr als 30.000 Fälle in 2015 angestiegen. Ein schönes Beispiel ist auch die Schleierfahndung: Sie wurde 1995 von Bayern eingeführt und sollte vor allem der Gefahrenabwehr dienen.

Neue Gesetze lenken ab

Die Praxis: Wer häufiger mit dem Zug aus Österreich nach Bayern fährt, der erlebt schnell, dass bei der Schleierfahndung vor allem Menschen kontrolliert werden, deren Äußeres nicht dem Bild des typischen Mitteleuropäers entspricht. Immer neue Gesetze lenken nur ab.

Nämlich davon, dass Deutschland kein Gesetzes-, sondern ein Anwendungsproblem hat. Bei den bisherigen Terrorakten – vor allem im Fall des Berliner Attentäters Amri – hat es nicht an Gesetzen oder Informationen gemangelt, sondern am Datenaustausch und einer richtigen Einschätzung der Gefahr.

Dass immer mehr Überwachung den Terror nicht stoppt, zeigt ein Blick ins leidgeprüfte Großbritannien. Kein anderes Land in Europa ist so mit Überwachungskameras gespickt wie das Königreich. Die drei schweren Terroranschläge allein in diesem Jahr konnten sie auch nicht verhindern.

