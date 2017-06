Die Einführung der „Ehe für alle“ bleibt Streitthema in der Koalition. (dpa)

Wann wird sie kommen? Kommt sie überhaupt? Mit der Einführung der „Ehe für alle“ haben sich schon viele verschätzt. So hatte der langjährige FDP-Vorsitzende und Außenminister Guido Westerwelle etwa zwei Jahre vor seinem Tod voller Optimismus angekündigt: „Ich sage Ihnen: Bevor ich den Löffel abgebe, ist Schwulsein eine Selbstverständlichkeit.“

Und mit etwas mehr Realismus über die völlige Gleichstellung von homosexuellen Lebenspartnerschaften mit der Ehe hinzugefügt: „Mir wäre es lieber, wenn das, was in unserer Regierungszeit so gut vorangekommen ist, jetzt auch vollendet würde.“ Doch vollendet wurde die „Ehe für alle“ weder durch die schwarz-gelbe Koalition noch wird sie es jetzt unter Schwarz-Rot.

Eine emotional aufgeladene Debatte

Die Grünen haben es noch einmal mit der Brechstange versucht. Doch erzwingen, in diesem Fall über eine Klage beim Bundesverfassungsgericht, lässt sich eine Abstimmung des Bundestages über die Legitimierung einer „Ehe für alle“ nicht. Die Karlsruher Richter haben das, sehr zur Freude der Union, klargemacht. Eine vor dem Hintergrund parteitaktischer Ränkespiele kluge Entscheidung, denn nichts wäre damit gewonnen, hätten sich die Grünen durchgesetzt. Wem es in dieser emotional so aufgeladenen gesellschaftspolitischen Debatte wirklich nur um die Sache geht, der verzichtet auf eine solche Symbolpolitik.

Klar ist doch: Um ein Gesetz durch den Bundestag zu bringen, braucht es Mehrheiten. Zwar wäre eine Mehrheit für die Einführung der Homo-Ehe rein rechnerisch vorhanden, doch regieren eben zur Zeit nicht Sozialdemokraten und Grüne in Berlin, sondern eine Große Koalition. Und deren politische Zielrichtung ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Wechselnde Mehrheiten, auch wenn es die Grünen gerne hätten, sind darin nicht vorgesehen. Sie wären das Ende einer jeder Koalition, übrigens auch einer unter grüner Beteiligung.

Man stelle sich nur vor, im Jamaika-Bündnis in Kiel würden CDU und FDP mit den Stimmen der Oppositionspartei SPD mal eben die von den Grünen in den Koalitionsvertrag hineinverhandelten Radwege und Investitionen für den öffentlichen Nahverkehr kippen.

Eine „Ehe für alle“ lässt sich nicht erzwingen

Um ans Ziel zu kommen, wird es also Beharrlichkeit brauchen und entsprechende Mehrheiten. Auch Westerwelle, der sich erst spät zu seinem Schwulsein bekannte, wusste, dass er die „Ehe für alle“ damals mit seinen Liberalen genau so wenig erzwingen konnte, wie es jetzt in der Großen Koalition die SPD kann – obwohl sie es möchte. Und beide Male liegt das an CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hier bedient sie ausnahmsweise einmal die konservative Klientel in ihrer Partei. Und dort ist die Tonlage in dieser Frage nach wie vor schrill. Dabei muss man gar nicht die Oldies der CDU bemühen, wie zum Beispiel den ehemaligen Arbeitsminister Norbert Blüm.

Der Mann, der sonst gerne mal auf modern macht und bei Flüchtlingen campt, sieht in der „Homo-Ehe“ eine Art Zeitgeistphänomen, dem die Bundesverfassungsrichter keinesfalls nachgeben dürften. Unions-Fraktionschef Volker Kauder spricht den Schwulen gleich jede Ernsthaftigkeit in dieser Debatte ab. Es gehe ihnen doch nur um Selbstverwirklichung. Er hält wie die Mehrheit der Union die eingetragene Lebenspartnerschaft für ausreichend. Von der CSU, für die Schwule eine schrille Minderheit sind, ganz zu schweigen.

Wowereit und Westerwelle

Beendet ist die Debatte damit längst nicht, und das ist auch gut so, um einen berühmten Satz des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, aufzugreifen. 2001 war es, als sich der SPD-Politiker auf einem Parteitag zu seinem Schwulsein bekannte. Er war der erste prominente deutsche Politiker, der das tat. Und er machte damit vielen anderen Homosexuellen Mut, es ihm gleichzutun. Guido Westerwelle fiel das ungleich schwerer. Viele, die ihn besser kannten, wussten davon. Auch viele Journalisten. Dennoch ließ sich der FDP-Chef lange bei öffentlichen Auftritten mit Anstandsdame sehen, bevor er sich outete.

Jens Spahn, Mitglied im CDU-Präsidium und ebenfalls bekennender Schwuler, sieht denn inzwischen auch viel Bewegung in der Debatte. Er spricht von neuer Offenheit und rät Befürwortern wie Kritikern zu „verbaler Abrüstung“. Seinen Parteifreunden attestiert er einen Veränderungsprozess, der vor zehn oder 15 Jahren noch undenkbar gewesen sei. Seine Prognose: „Wir werden noch in diesem Jahrzehnt die rechtliche Öffnung für die ‚Ehe für alle‘ sehen.“ Überfällig wäre es, aber große Zweifel bleiben.