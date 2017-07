Polizisten beim G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz: Zahlreiche Ordnungshüter wurden bei den Ausschreitungen verletzt. (Rafael Heygster)

Derzeit wissen Deutschlands Polizisten nicht so recht, wie ihnen geschieht. In vielen Städten gibt es Aktionen, mit denen Parteien, Institutionen und einzelne Bürger den Einsatz der Beamten beim G 20-Gipfel am vergangenen Wochenende würdigen. In Bremen sagt am Sonnabend die FDP in der Innenstadt Danke. In Hamburg ist die Liste unendlich lang und reicht vom Konzert in der Elbphilharmonie über freien Eintritt in den Tierpark Hagenbeck bis zu kostenlosen Golfstunden.

Hamburg ist auch der Ort, an dem Deutschlands Polizisten am vergangenen Wochenende ebenfalls nicht so recht wussten, wie ihnen geschah, als sie es mit einem hasserfüllten Mob zu tun bekamen. Mehr als 500 Beamte wurden teils schwer verletzt, viele sind traumatisiert. Nun scheint es bei vielen Bürgern ein Bedürfnis zu geben, etwas gutzumachen bei den Ordnungshütern, die im Gegensatz zu dem ominösen Schwarzen Block nicht angereist waren, um ein akribisch vorbereitetes Gewalt-Wochenende zu zelebrieren. Sie mussten ihren Job erledigen. Der hatte darin bestanden, den Gipfel und die Stadt vor Übergriffen zu schützen. Das ist schiefgegangen, warum, darüber herrscht große Aufregung.

Das ist die eine Reaktion. Viele Menschen sind aber offenbar auch schlicht erschrocken darüber, dass diejenigen, die auf die Straße geschickt wurden, um zu schützen, zu Zielscheiben geworden sind und selbst Angst um ihr Leben haben mussten. Der eine oder die andere schämt sich vielleicht auch. Denn der Polizist an sich ist für Menschen, die sich leicht bis schwer links von der politischen Mitte verorten, ein gern hervorgekramtes Feindbild, dem man traditionell misstraut – weil er ein fassbarer Stellvertreter dieses abstrakten Gebildes namens Staat ist. Auch dem Staat werden ja eher schlechte denn gute Absichten unterstellt; als wenn man in einer gefestigten Demokratie mit ihren vielen Kontrollmechanismen grundsätzlich und ständig im Widerstandsmodus sein müsste. Da wird notwendige Wachsamkeit gegen Fehlentwicklungen mit einer wohlfeilen Dauer-Skepsis verwechselt, um sich bei politischem Party-Geplänkel als nachdenklicher Geist zu inszenieren.

Historisches Misstrauen

Vergessen werden dabei darf nicht: Das Misstrauen der bundesdeutschen Linken gegen die Polizei ist historisch begründet. Am Wiederaufbau von Justiz und Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg waren Nationalsozialisten mit Persilschein beteiligt, wie bei der Bundeswehr auch. Es war ein Polizist (und Stasi-Spitzel), der während der Studentenbewegung Ende der 1960er-Jahre Benno Ohnesorg erschoss. Bei allen großen Protesten der 1970er- und 1980er-Jahre (Atomkraft, Nachrüstung, Startbahn West) stand die Polizei quasi auf der anderen, also der falschen Seite. Und wer Uniform trägt, der denkt doch auch genauso wie sein Dienstherr, oder?

Das war schon immer Unfug. Schon bei den Friedensdemonstrationen Anfang der 1980er-Jahren liefen „Polizisten gegen Pershing“ mit. Und wer wollte, konnte am vergangenen Wochenende kritische Stimmen von Polizisten über den G 20-Gipfel und die Eingeladenen hören. Trotzdem wähnt sich die Linke, und zwar nicht nur an ihren radikalen Rändern, immer noch im Würgegriff eines autoritären Polizeistaats. Auch nach dem Wochenende in Hamburg wurde sofort das Mantra laut, die Polizei sei an den Ausschreitungen mindestens mitschuldig. Ein „wie immer“ schwang dabei unausgesprochen mit.

Zunehmende Gewalt

Das verkennt, dass sich nicht nur die Gesellschaft ständig verändert, sondern auch ihre Institutionen. Die Polizei des Jahres 2017 ist genauso modern, offen und divers wie die Gesellschaft um sie herum. Gleichzeitig füttert auch sie ihre Vorurteile. Dabei muss man den Beamten allerdings zugestehen, dass sie mitunter besser informiert sind über Schattenseiten aller Art als so mancher Theoretiker. Immerhin sind sie täglich damit konfrontiert.

Beispiele dafür gibt es auch in Bremen genug, angefangen von den Machenschaften krimineller Familienclans bis hin zu einer renitenten Dealer-Szene am Bahnhof. Auch die zunehmende verbale und körperliche Gewalt in Auseinandersetzungen spüren die Beamten. Sie werden beleidigt, bespuckt, attackiert.

Nun wird also flächendeckend Danke gesagt, und dabei geht es vielen Menschen vielleicht nicht nur um dieses eine Gipfelwochenende. Es wäre an der Zeit, dass nicht nur die bürgerliche Mitte unverkrampft mit der Polizei umgeht, sondern auch die Linke. Das Zerrbild, das sie von der Polizei hat, sollte sie nicht ständig neu polieren, sondern endlich einmal abhängen.