Die italienische Regierung hat nach einem wieder einmal größeren Masernausbruch Ernst gemacht und für uns Deutsche einigermaßen überraschend eine Impfpflicht gegen ernsthafte Infektionskrankheiten wie beispielsweise Masern eingeführt.

Wer hätte das gedacht und einmal mehr haben uns unsere kinderfreundlichen Nachbarn im Süden der EU überholt, wenn es um Kinderschutz geht wie seinerseits beim Rauchverbot. Geht in Deutschland nicht, wir haben unser Grundgesetz. Und da steht ja in Artikel 6 „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“

So weit so gut. Da steht aber noch ein Halbsatz hinter, der gerne bei den Diskussionen um das Elternrecht unterschlagen wird: „Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Da haben die Väter des Grundgesetzes doch eine Bremse eingebaut für all diejenigen Eltern, die ihre Kinder für ihren Besitz halten, über den sie frei verfügen können. Dürfen also Eltern ihren Kindern bewusst Schaden zufügen, in dem sie ihnen einen sicheren Impfschutz unter absurder Bemühung von Verschwörungstheorien und längst widerlegten unwissenschaftlichen Behauptungen vorenthalten? Ich denke nein. Kinder sind nicht der Besitz ihrer Eltern, sondern ihnen anvertraut.

Menschen, die nicht hätten sterben müssen

Sie müssen aufgrund ihrer eigenen Gestaltungsohnmacht annehmen dürfen, dass ihre Eltern zu ihrem Wohl handeln. Das gelingt beim Impfen aber nach wie vor und trotz aller Aufklärungsmaßnahmen nicht ausreichend. Also eine Impfpflicht einführen? Über Pflichten reden wir in Deutschland ja nicht gerade gerne und wenn dann der Staat daherkommt und zum Wohle des Kindes Vorschriften macht, dann kommt die große Empörungswelle. Wir verstehen ja die uns grundgesetzlich gewährte Freiheit als Freiheit von und nicht für etwas.

Ich denke, dass es an der Zeit ist einzusehen, dass alle aufklärende Initiativen zur Ausrottung impfpräventabler Erkrankungen schlichtweg ins Leere gelaufen sind. Immer noch haben wir in Deutschland Masernausbrüche und beklagen Tote. Menschen, die nicht hätten sterben müssen, wenn sich ihr Umfeld verantwortungsbewusst gezeigt hätte.

Impfungen sind mehr als nur Individualschutz, sie schützen die Gemeinschaft aller Bürger in unserem Land. Der katholische Soziallehrer Oskar Nell-Breuning hatte einst gesagt: „Es gibt keine Gemeinschaft und es kann keine geben, in der das Solidaritätsprinzip nicht gilt.“ Unsere Kinder bedürfen der Solidarität. Stehen wir für sie ein und lassen wir uns um ihrer Gesundheit willen dazu verpflichten, sie und uns impfen zu lassen. Wir werden es gut aushalten und unsere Kinder es uns danken.

Unser Gastautor ist seit Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. In dieser Funktion vertritt er den Verband nach innen und außen. Der BVKJ ist die berufspolitische Vertretung von Kinder- und Jugendärzten.