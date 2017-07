Zerrüttetes Verhältnis: Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan (dpa)

Es ist die reine Willkür, nichts und niemand scheint am Bosporus vor der Allmacht des türkischen Präsidenten Erdogan sicher zu sein. Aus Journalisten, Menschenrechtlern und Oppositionellen werden ohne Anklageschrift Staatsfeinde, Volksverhetzer und Terrorhelfer. Und auch Unternehmen mit Verbindungen in die Türkei werden kurzerhand unter Generalverdacht gestellt, irgendetwas mit der Bewegung des in Amerika lebenden Predigers Fethullah Gülen zu tun zu haben. Jenes Mannes also, den Erdogan als Drahtzieher des Putschversuchs von vor einem Jahr sieht.

Es ist also folgerichtig, wenn die Bundesregierung jetzt vom Diplomatie-Modus „geduldig“ auf „ungeduldig“ umstellt und mit einer „Neuausrichtung“ ihrer Türkei-Politik reagiert. Lange, für viele zu lange, hat Berlin nur Richtung Ankara gedroht, ohne die Daumenschrauben ernsthaft anzuziehen. Nun erste Maßnahmen, die der Türkei wehtun dürften.

Den Taktierer Erdogan wird all das nicht imponieren

Doch eines ist auch klar: Einem so eiskalten Taktierer und Machtmenschen wie Erdogan ist allein mit Reisewarnungen, verschärften Bedingungen für Hermes-Bürgschaften und gesperrten Investitionskrediten und Wirtschaftshilfen nicht beizukommen. Bisher nutzte der türkische Alleinherrscher nämlich gerade die Drohgebärden aus Deutschland gegen ihn nur dazu, politisch noch restriktiver und unberechenbarer zu werden.

Was aber könnte Erdogan davon abhalten, sein Land weiter von Deutschland und Europa zu isolieren? Was ließe ihn zu einer sachlichen Zusammenarbeit zurückkehren? Mit einer Politik des Alles oder Nichts jedenfalls wird das nicht zu erreichen sein.

Wem auch jetzt die Restriktionen wieder zu lasch sind und wer nach einem Abbruch der Beziehungen ruft, muss sich fragen lassen, was dadurch besser werden soll. Eine solche Politik verbaut jegliche Hoffnung auf Wiederannäherung. Genau diese Hoffnung schulden wir aber jenen Menschen in der Türkei, die ihr Land ebenfalls bald wieder auf einen Weg Richtung Demokratie sehen möchten. Das deutsch-türkische Verhältnis bleibt ein Balanceakt.