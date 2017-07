Regierungssprecher Steffen Seibert bestreitet die Vorwürfe. (dpa)

Regierungssprecher Steffen Seibert fühlte sich am Mittwoch offenkundig an der Ehre gepackt. „Meine frühere Berufstätigkeit tut hier relativ wenig zur Sache“, sagte der langjährige ZDF-Journalist, fügte aber hinzu: „Die Unterstellung, dass ich nicht die Wahrheit sage, weise ich mit Nachdruck zurück.“ Gemeint war: Die Wahrheit im Umgang mit der Affäre um den Entzug von Akkreditierungen für Journalisten beim G 20-Gipfel in Hamburg. Tatsächlich geht es jedoch genau darum: Ob die Bundesregierung die Wahrheit sagt.

Als ruchbar wurde, dass am Donnerstag 32 der 5101 Journalisten nachträglich die Akkreditierung entzogen worden war, teilten Seibert und der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, mit, es habe Sicherheitsbedenken gegeben. Im Übrigen könne man dazu nur wenig sagen, ohne die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu verletzen. Das war am Montag. Dabei wurden deren Rechte längst tangiert, weil die Namenslisten an den Eingangskontrollen zum G 20-Medienzentrum einsehbar waren. Sie wurden fotografiert und gefilmt. Betroffen war auch der für den WESER-KURIER tätige Fotograf Rafael Heygster.

Am Dienstag gab Seibert eine schriftliche Erklärung heraus, in der es hieß, die nachträglichen Sicherheitsbedenken resultierten „ausschließlich (!) aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden“. Das Bundeskriminalamt schrieb später indes: „Für einige (!) Journalisten lagen zum Zeitpunkt der Akkreditierung Staatsschutzerkenntnisse ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden vor.“ Sprich: für andere der Betroffenen nicht. Und weiter: „Gewichtige zusätzliche sicherheitsrelevante Erkenntnisse führten zu einer Neubewertung.“ Am Mittwoch nun tagte erneut die Bundespressekonferenz, während derer Seibert sowie die Sprecher der Ministerien den Medien regelmäßig Rede und Antwort stehen.

Seibert lässt keinen Widerspruch zu

Dabei ließ Seibert wissen, dass zwischen beiden Erklärungen überhaupt kein Widerspruch existiere. Das Bundesinnenministerium, dem das BKA unterstellt ist, schloss sich dieser Darstellung an. Demnach habe es nachträglich Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden gegeben, die den Entzug der Akkreditierungen erforderlich gemacht hätten. Auf Anregung des BKA habe das Bundespresseamt die Liste deshalb am Donnerstag korrigiert; die Akkreditierungsfrist endete zwei Wochen vorher.

Allerdings präzisierte das Innenministerium, die Fakten über die betroffenen Journalisten seien im Prinzip bekannt gewesen, nur habe sich die Lageeinschätzung, also die Bewertung der Erkenntnisse, geändert. So sollen die Journalisten teilweise auch Straftaten begangen haben. An dieser Darstellung gibt es erhebliche Zweifel.

Denn es war mindestens zwei der 32 Journalisten erlaubt, sich beim G 20-Gipfel in unmittelbarer Nähe der Staats- und Regierungschefs aufzuhalten, bei der Landung des US-Präsidenten Donald Trump etwa oder während des Konzerts in der Elbphilharmonie. Dieses Privileg wurde bloß wenigen der 5101 Medienvertreter zuteil. Es scheint von vornherein unwahrscheinlich, dass dazu Leute zugelassen worden sind, die nicht über jeden Zweifel erhaben waren.

Im Visier der türkischen Führung

Außerdem hielten sich mindestens vier der 32 betroffenen Journalisten einst in den türkischen Kurdengebieten auf und waren dort teilweise in Haft. Insgesamt sollen sich sechs der Journalisten im Visier der türkischen Führung befinden. Da liegt der Gedanke nahe, dass der türkische Geheimdienst oder gar Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich Druck ausgeübt haben könnten mit dem Ziel, bestimmte Journalisten loszuwerden.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen übte ebenso Kritik wie SPD, Grüne, Linke und FDP. „Es wäre unerträglich, wenn deutsche Behörden Journalisten in Deutschland aufgrund von Verdächtigungen beispielsweise des türkischen Geheimdienstes in der Berichterstattung einschränken würden“, ist in deren Mitteilung zu lesen. „Die bisherigen Äußerungen von Bundeskriminalamt und Regierungssprecher schließen dies nicht aus.