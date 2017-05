In Manchester wurden drei weitere Personen am Mittwoch festgenommen. (dpa)

Zusammenfassung:

Beim Konzert von Ariana Grande in Manchester sind am Montagabend selbstgebaute Bomben explodiert.

Die Terrormiliz Daesch hat den Terroranschlag für sich reklamiert.

Es gibt mindestens 22 Tote und 59 Verletzte, darunter Kinder. Der Attentäter ist ebenfalls ums Leben gekommen.

Der Selbstmordattentäter wurde als der 22-jährige Salman Abedi identifiziert, ein britischer Staatsbürger mit libyschen Wurzeln.

Die Polizei hat am Mittwoch in Manchester drei Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen.

Bereits am Dienstag wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Welche Rolle er bei dem Attentat spielte, ist jedoch noch unklar.

Bei einer Mahnwache am Albert Square in Manchester wurde am Dienstagabend der Opfer gedacht.

Unter dem Hashtag #Manchestermissing suchen Angehörige und Freunde im Internet nach Vermissten.

In Manchester boten Anwohner den Betroffenen Unterschlupf an - bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester.

Die Sicherheitsvorkehrungen in London wurden verstärkt, der britische Wahlkampf unterbrochen.

Trauer, Wut und Entsetzen - aber auch ein erster Ermittlungserfolg: Nach der Terrorattacke von Manchester bei einem Popkonzert der Sängerin Ariana Grande sind am Mittwoch drei Männer in der nordenglischen Stadt festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Anschlag starben mindestens 22 Menschen, 59 wurden verletzt.

Bereits am Dienstagabend konnte der 22-jährige Mann identifiziert werden, der die Bombe gezündet haben soll. Laut dem britischen Blatt "Daily Telegraph" soll es sich um den 1994 in Manchester geborenen Salman Abedi handeln. Seine Eltern sollen der Zeitung zufolge vor dem Gaddafi-Regime aus Libyen geflohen sein. Zunächst soll die Familie in London gelebt haben, bevor sie nach Manchester zog. Abedi sei das jüngste von vier Kindern der Familie.

Die Polizei hatte am Dienstag in Manchester mehrere Häuser durchsucht, darunter das Wohnhaus des Verdächtigen Abedi. Außerdem wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Welche Rolle dieser Mann gespielt haben könnte, war zunächst unklar. Eine weitere Festnahme im Einkaufszentrum Arndale habe mutmaßlich nichts mit dem Anschlag vom Montagabend zu tun, schrieben die Ermittler auf Twitter.

Premierministerin Theresa May trat mittags sichtlich betroffen vor ihren Amtssitz in der Londoner Downing Street, über dem die Flaggen auf halbmast wehen. BBC News zeigte die Rede aus der Downing Street via Facebook-Live. Sie sagte, dies sei die schlimmste Attacke, die Manchester je erlebt hat. Es sei eine besonders feige Attacke, weil sie gerade junge und wehrlose Menschen traf. Das Bedrohungsszenario bleibe nach dem Anschlag in Manchester gleich. Ein Anschlag sei weiterhin sehr wahrscheinlich, sagte May.

"Es gibt jetzt keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung Manchesters und dieses Landes Opfer eines eiskalten terroristischen Angriffs geworden ist", sagte May.

Die britische Innenministerin Amber Rudd sprach von einem "barbarischen Angriff". Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen. Auch die Sicherheitsvorkehrungen in der britischen Hauptstadt London wurden verstärkt. Zusätzliche Beamte seien nach dieser "absolut abscheulichen" Attacke im Dienst, teilte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick am Dienstag mit.

Die Explosion hatte sich am späten Montagabend in der Manchester Arena ereignet, einer Konzerthalle, die bis zu 21.000 Besuchern Platz bietet. Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Lied Grandes gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ). Die BBC berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Explosion sei im Foyer der Halle gewesen. Der Veranstalter erklärte, es sei in einem öffentlichen Raum außerhalb der eigentlichen Konzerthalle passiert.

Nach Angaben der Polizei brachte der Täter einen selbstgebauten Sprengsatz zur Explosion. Er kam dabei ums Leben. Der Attentäter hatte seinen Sprengsatz neben dem Ausgang gezündet, sagte May. "Er hat Zeit und Ort absichtlich so gewählt, um das größtmögliche Blutbad anzurichten." Queen Elisabeth II. erklärte, die ganze Nation stehe unter Schock.

Das bislang jüngste Todesopfer der Attacke auf die Konzerthalle in Manchester war ein achtjähriges Mädchen. Mindestens 59 Verletzte kamen in Krankenhäuser. Den Rettungskräften zufolge waren unter ihnen zwölf Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Etwa 60 weitere Opfer wurden rund um den Anschlagsort von Helfern versorgt, meldete die Zeitung "Manchester Evening News" unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Polizei bestätigte die Gesamtzahl von 120 Verletzten aber nicht.

Die Ereignisse der Nacht

Die Ereignisse der Nacht im Überblick: Nach der Explosion rasten Krankenwagen zur Manchester Arena. Hubschrauber kreisten über dem Areal. Notfalldienste und Feuerwehr baten die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren. Rund um die Halle zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria wurde gesperrt. Die Polizei forderte die Menschen via Twitter auf, sich aus der Gegend um die Halle fernzuhalten. Sie rief die Bürger zu Wachsamkeit auf.

In der Konzerthalle spielten sich nach der Explosion laut Augenzeugen dramatische Szenen ab. "Der Knall hallte durch das Foyer der Arena und die Leute fingen an zu laufen", berichtete ein 17-Jähriger, der mit seiner zwei Jahre älteren Schwester das Konzert besucht hatte. "Ich sah, wie die Leute schreiend in eine Richtung rannten und sich plötzlich viele umdrehten und wieder in die andere Richtung liefen", sagte der Jugendliche dem Nachrichtensender Sky News.

Augenzeugen berichteten von Menschen, die blutüberströmt auf dem Boden lagen. Dort hätten auch Metallteile und Splitter gelegen. Ermittler vermuten eine Nagelbombe. Auf Bildern waren Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Menschen flohen in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle.

Ariana Grande gerade auf ihrer "Dangerous Woman Tour"

Ariana Grande (23) gilt als Teenie-Star und ist gerade auf Konzert-Tour. Sie ist nicht nur in ihrem Heimatland USA beliebt, auch in Deutschland und anderen Ländern hat sie viele Fans. Am 3. Juni wollte sie in der Stadt Frankfurt am Main auftreten. Doch ob der Auftritte wie geplant stattfindet, war nach dem Anschlag zunächst nicht klar.

Grande war angesichts der Ereignisse "am Boden zerstört". "Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte", schrieb die 23-Jährige auf Twitter. Die Fans von Ariana Grande sprachen sich nach dem Anschlag im Internet gegenseitig Mut zu. Unter ihre Nachrichten schrieben viele: #Arianators. So nennen sich die Fans der Sängerin gerne. Kollegen wie Justin Timberlake und Christina Aguilera zeigten sich entsetzt. In Manchester boten Anwohner den Betroffenen Unterschlupf an; bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester.

#Manchestermissing - Online-Suche nach Vermissten

Unter dem Hashtag #Manchestermissing suchen Angehörige und Freunde nach dem Anschlag im Internet nach Vermissten. Vor allem Fotos von Kindern und Jugendlichen wurden bis Dienstagmorgen bei Twitter gepostet. Auch einige Stars teilten Vermisstenanzeigen, darunter die US-Sängerin Pink (37).

Daesch reklamiert Anschlag für sich

Zunächst wurde der Vorfall in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Daesch gefeiert. Inzwischen hat die Terrormiliz Daesch den Terroranschlag in Manchester auch für sich reklamiert. Ein "Soldat" des Daesch habe eine Bombe in einer "Ansammlung von Kreuzfahrern" platzieren können, meldete das Daesch-Sprachrohr Amak am Dienstag im Internet. Der Angriff sei eine Rache und eine Antwort auf die Angriffe gegen Muslime. Er diene dazu, "die Ungläubigen" zu terrorisieren.

Die Explosion bei dem Ariana-Grande-Konzert löste weltweit Betroffenheit aus. "Entsetzliche Nachrichten aus #Manchester!", schrieb Außenminister Sigmar Gabriel am Dienstagmorgen auf Twitter. "Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand."

Der Anschlag in Manchester ist für Großbritannien der schwerste seit 2005. Damals zündeten vier Muslime mit britischem Pass in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen starben damals, etwa 700 wurden verletzt.

Im März hatte ein Attentäter ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons gesteuert und anschließend einen Polizisten erstochen. Von den Opfern auf der Brücke erlagen vier ihren Verletzungen. (dpa/isc/ech)