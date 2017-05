Erika Steinbach will einem Medienbericht zufolge die AfD im Wahlkampf unterstützen. (dpa)

Sie twittert mit Vorliebe über die Flüchtlingspolitik und bezeichnete Deutschland als "absolutes Irrenhaus" wegen der Ermittlungen zur Wehrmachtsverehrung in der Bundeswehr: Erika Steinbach ist schon lange ein unbequemer Geist in der deutschen Politik. Die Bundestagsabgeordnete nutzt jede Gelegenheit, die Bundesregierung zu kritisieren.

Steinbach war seit 1974 Mitglieder der CDU und als Fraktionssprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe tätig. Sie trat Anfang dieses Jahres aus der Partei aus. Als Gründe gab sie unter anderem den Umgang der Regierung mit dem Zuzug der Flüchtlinge an. Angela Merkel und die CDU hätten Deutschland mit ihrer Politik geschadet, schrieb sie in einer Erklärung.

Nun sieht es so aus, als hätte Erika Steinbach eine neue Partei gefunden, die ihre Ansichten teilt: die AfD. Wie "Spiegel Online" am Sonnabend berichtete, will Steinbach die AfD im Wahlkampf für die Bundestagswahl im September unterstützen. Sie werde gemeinsam mit Parteivize Alexander Gauland auftreten. Steinbach selbst wolle sich zu den Plänen nicht äußern, heißt es in dem Bericht. Der "Spiegel" zitiert sie jedoch mit den Worten, die AfD müsse in den Bundestag einziehen, damit es dort wieder eine "wirkliche Opposition" gebe.

Am 15. Mai schrieb Steinbach auf Twitter: "Der größte Teil der AfD-Spitze sind frühere CDU-Mitglieder, die die Rechtsbrüche der Kanzlerin nicht mehr mitvertreten wollten." Der AfD selbst beitreten will Steinbach aber wohl nicht; das hatte sie nach ihrem CDU-Austritt erklärt. Das würde ihrem Gefühl von Fairness und Anstand widersprechen.