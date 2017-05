Verdächtiger Wandschmuck: In der Kaserne des Jägerbataillons 291 der Bundeswehr in Illkirch bei Straßburg hängt eine Maschinenpistole vom Typ MP 40, die bei der Deutschen Wehrmacht eingesetzt wurde. Hier war Franco A. stationiert. (dpa)



Der Kreis um den terrorverdächtigen Oberleutnant Franco A. hat Prominente und Politiker als mögliche Anschlagsopfer auf einer Todesliste nach Kategorien angeordnet. "Die Beschuldigten hatten ihre möglichen Anschlagsopfer in einer Liste unter verschiedenen Kategorien erfasst - konkret den Kategorien A, B, C und D", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe.

Als Kategorie A seien unter anderem Justizminister Heiko Maas (SPD) und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck aufgeführt worden. Was es genau mit der kategorisierten Liste auf sich hatte, war zunächst unklar. Der 27-jährige Maximilian T. soll nach Angaben der Bundesanwaltschaft Verfasser der Liste sein. Er wurde am Dienstag im baden-württembergischen Kehl festgenommen. Er ist der dritte Soldat, der festgenommen wurde.

Ausführung sollte Franco A. übernehmen

Der Beschuldigte soll "aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus" gemeinsam mit Franco A. und dem ebenfalls Ende April festgenommenen Studenten Mathias F. einen Anschlag geplant haben. Die Ausführung der Tat sollte den Ermittlern zufolge Franco A. übernehmen. Dazu hatte sich der Soldat unter einer falschen Identität als Asylsuchender aus Syrien registrieren lassen.

Im Kampf gegen rechtsextremistische Umtriebe bei der Bundeswehr ist mittlerweile die Durchsuchung sämtlicher Kasernen in vollem Gange. Dies teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstag mit. Alle Kasernen würden nach Andenken an die Wehrmacht - etwa Stahlhelme oder Gewehre - durchsucht. Generalinspekteur Volker Wieker hatte die Aktion am Freitag angeordnet. Sie soll bis zum 16. Mai abgeschlossen sein.

In der Kaserne von Franco A. bei der Deutsch-Französischen Brigade in Illkirch bei Straßburg hatte das Jägerbataillon 291 einen Raum mit gemalten Wehrmachtssoldaten in Heldenposen ausgeschmückt. (dpa)