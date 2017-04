Außenminister Sigmar Gabriel bei der Pressekonferenz zum geplatzten Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. (dpa)

Wegen dieses Treffens hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Gabriel nicht empfangen. Er wolle sich nicht mit ausländischen Besuchern treffen, die sich mit Gruppen verabreden, "die israelische Soldaten als Kriegsverbrecher verleumden", hieß es zur Begründung.

Zu dem Treffen waren unter anderen die Organisationen Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) und Betselem eingeladen, die sich kritisch mit der Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten auseinandersetzen. Solche Organisationen werden in Israel oft als Nestbeschmutzer oder Verräter gebrandmarkt. Sie beklagen eine immer schwierigere Arbeitsatmosphäre.

Gabriel hatte das Treffen als "ganz normal" bezeichnet. Die Absage wird nach seiner Ansicht die deutsch-israelischen Beziehungen nicht beschädigen. (dpa)