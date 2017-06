(Feuerwehr Wunstorf.)

Durch die jederzeit verfügbaren Foto- und Videokameras wird es für die Helfer an Unfallorten nicht nur zunehmend schwerer, die Verletzten überhaupt zu erreichen, sondern vor allem, ihnen auch tatsächlich zu helfen. Der Grund hierfür ist eine scheinbar stetig zunehmende Sensationsgier, die dazu führt, dass Unbeteiligte sich unmittelbar an den Unfall- oder Tatort begeben, um ihre Neugier und die Lust am Leiden anderer zu befriedigen.

Dafür werden mittlerweile auch vermeintliche Ansprüche formuliert, denn in Zeiten überall schnell verfügbarer Informationen kann es ja wohl nicht angehen, dass Polizei oder Rettungsdienste das Bedürfnis der Instagram-, YouTube-, Twitter- und Facebooknutzer missachten, indem sie Verletzten helfen oder Menschen aus Gefahrensituationen retten wollen. Doch genug der Ironie.

Reaktionsmöglichkeiten der Polizei sind beschränkt

Es kommt an Unglücksstellen bundesweit immer häufiger dazu, dass Polizisten und Rettungskräfte beschimpft, beleidigt oder sogar angegriffen werden, weil sie ihre Arbeit machen – erschreckenderweise wähnen sich die Angreifer dabei häufig sogar noch im Recht. Aber wie steht es etwa um die Persönlichkeitsrechte der Verletzten? Das Recht am eigenen Bild? Egal – wer Unfallopfer wird, muss heutzutage ja damit rechnen, dass er gefilmt wird ...

Die Reaktionsmöglichkeiten der Polizei sind aufgrund der Einsatzsituation eingeschränkt, Polizisten und Rettungskräfte haben Wichtigeres und Besseres zu tun, als sich zuerst um Gaffer und Hobbyreporter zu kümmern. Womit auch ein deutliches Lob an die Profis verbunden sein soll: Professionelle Reporter agieren an Unglücksstellen meist umsichtig, halten Abstand, und filmen oder fotografieren aus einer Distanz, die Rettungskräfte und Polizei bei ihrer Arbeit kaum oder gar nicht einschränkt.

Es zeugt von Charakterlosigkeit

Wie aber soll man mit den Gaffern umgehen? Es fehlt an einer Regelung, mit der dem skizzierten Verhalten begegnet werden kann. Diese wird jedoch, das zeigen die Fälle in der jüngeren Vergangenheit, dringend benötigt. Mein Vorschlag: eine Aufnahme solchen Verhaltens in den Bußgeldkatalog. Es muss im Portemonnaie schmerzen, und am Besten schmerzt es, wenn man für das Filmen und Fotografieren von Verletzten zusätzlich noch einen oder zwei Punkte in Flensburg kassieren würde.

Warum? Weil es von Charakterlosigkeit zeugt, wenn man sich rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern verhält und durch sein Verhalten die Gesundheit oder sogar das Leben von Menschen gefährdet. Denn vielleicht kommt die Hilfe zu spät, wenn man die Rettungskräfte erst durchlässt, wenn die eigene Sensationsgier befriedigt ist.

Unser Gastautor ist seit März 2015 Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bremen. Der 49-Jährige ist seit 1994 Polizeibeamter in der Hansestadt und im Streifendienst tätig.