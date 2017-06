Putin hat keine Antworten auf die Krise, findet Politikredakteur Joerg Helge Wagner. (dpa)

Andrej Nawalny ist in die Falle gelaufen. Wladimir Putin hat ihn wie im Judo aufs Kreuz gelegt. Zuerst wich der Präsident zurück, indem er – anders als bei den Massenprotesten Ende März – eine Demonstration seiner Gegner am russischen Nationalfeiertag erlaubte.

Doch als Oppositionsführer Nawalny nachsetzte und entgegen den Auflagen zu Protesten in der Nähe des Kreml aufrief, schlug die Staatsmacht zu. Nawalny wurde noch vor seiner Haustür verhaftet und zu Fall gebracht – Hunderte, die seinem Aufruf folgten, kassierte die Polizei gleich mit ein.

Doch das ist bloß ein Punktsieg für Putin, denn Nawalny ist nicht naiv. Mit seinem bewussten Verstoß hat er Putins „gelenkte Demokratie” als gelinkte Demokratie entlarvt. Sein Vorwurf, dass Bühnenaufsteller ihn auf Druck der Staatsmacht boykottiert hätten, klingt glaubhaft. Das ist nämlich genau jener verzweifelte Reflex, den Regimes zeigen, die keine Antworten mehr auf die aktuellen Herausforderungen haben.

Perspektivlose Jugendliche gehen auf die Straße

Putins Apparat versagt – allen Lippenbekenntnissen zum Trotz – bei der Bekämpfung der Korruption ebenso wie beim Umgang mit der wirtschaftlichen Rezession. Perspektivlose Jugendliche gehen auf die Straße und die Begabtesten unter ihnen gleich ins Ausland.

Die Außenpolitik des Kreml hat Russland – trotz der aktuellen Krise von EU und USA – in die Isolation geführt. Starke Player wie China oder Indien kommen lieber mit 500 Millionen Europäern ins Geschäft als mit 143 Millionen Russen. Denen bleiben Syrien, Serbien und Weißrussland als Partner.

Nawalny legt virtuos und auf allen Kanälen den Finger in diese Wunden. Er ist sicher kein russischer Nelson Mandela oder Vaclav Havel, er ist vielmehr ein hochbegabter Populist. Neben seinen Auftritten wirkt Putin auch in Flecktarn oder mit blankem Oberkörper als das, was er eigentlich ist: ein eher klein geratener Apparatschik, der nur wegen seiner Herkunft aus dem Geheimdienst respektiert und hofiert wird. Das erkennen Demonstranten inzwischen sogar im fernen Wladiwostok.