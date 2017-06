Setzten sich gemeinsam für Afrika ein: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und Sänger Wolfgang Niedecken. (dpa)

Afrika ist in diesen Tagen sehr sichtbar in Berlin. Auch in der Herzkammer der deutschen Außenpolitik, dem Auswärtigen Amt. Von der wirtschaftlichen Entwicklung bis zum kulturellen Austausch, überall keimen Hoffnung und Zuversicht. Wir wissen aber auch: Wenn wir die Chancen nutzen wollen, die der afrikanische Kontinent seinen Bürgern und uns Europäern bieten kann, wenn wir an die Gefahren und Schrecken von der Korruption und Ausbeutung bis zu Armut, Flucht und Vertreibung auf dem afrikanischen Kontinent denken, dann braucht es mehr.

Mehr Gemeinsamkeit, mehr Engagement und vor allem eine bessere Kooperation zwischen Staat und Gesellschaft. Deswegen haben wir uns zusammengetan, um am Montag im Auswärtigen Amt gemeinsam zwischen Kunst und Politik und mit Eric Wainaina zwischen Köln und Nairobi ein Zeichen zu setzen: „Arsch huh, Zäng ussenander“ – das gilt für Deutschland ganz besonders im Verhältnis zu Afrika!

Kultur muss frei sein

Dabei kann und soll das zivilgesellschaftliche Engagement gerade von Künstlern Vorbild für die Politik sein. Das Projekt „Rebound“, das ehemaligen Kindersoldaten den Weg in ein freies und selbstbestimmtes Leben ermöglicht und das wir gemeinsam unterstützen, der Einsatz von Eric Wainaina gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind solche Beispiele.

Eine zupackende Afrika-Politik wird genau solche Projekte unterstützen, indem sie der Zivilgesellschaft hilft, ihre Freiräume zu erweitern. Indem sie das zivile Engagement von Künstlern zur Kenntnis nimmt, fördert und unterstützt. Denn Kultur ist der Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen, für Brüche ebenso wie für Hoffnungen. Sie kann nur leben, wenn sie frei ist. Genau diese Freiheit zu schützen, ist Aufgabe deutscher Außenpolitik.

Bessere Zukunft auf beiden Kontinenten

Über Goethe-Institute, über Schulen und andere Bildungseinrichtungen bis hin zu so erfolgreichen gemeinsamen Plattformen wie „Music in Africa“ mit der Siemens-Stiftung, die am Programm der Bundesregierung beteiligt ist, fördern wir solche Freiräume. In ihnen ermöglichen wir Begegnung und Austausch, gerade auch außerhalb von Staat und Politik. Auswärtige Kulturpolitik schafft damit Zugang zu Bildung und Kultur in allen drei Richtungen: in unserer Gesellschaft, zwischen den Völkern und für eine neue Gemeinsamkeit und Solidarität.

Deswegen haben wir uns zusammengetan und wollen stärker als bisher die deutsche Politik in Afrika für Kultur und Bildung, für zivilgesellschaftliches und friedensstiftendes Engagement ausbauen. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Mit der Förderung von Schulen und Hochschulen von Kairo bis Kapstadt, mit Stipendien für Studierende, die aufgrund von Flucht ihr Heimatland verlassen mussten, mit dem Aufbau einer Ostafrikanisch-Deutschen Fachhochschule in Nairobi mit der deutschen Wirtschaft, dem Ausbau der Goethe-Institute und nicht zuletzt mit der Unterstützung des Kreativsektors.

Diesen Weg wollen wir gemeinsam weiter gehen – und so kulturell, wirtschaftlich und politisch die Brücken bauen helfen, die Europa und Afrika dringend für eine bessere Zukunft der Menschen auf beiden Kontinenten benötigen.

Unsere Gastautoren sind Sigmar Gabriel (SPD), Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, und Wolfgang Niedecken, Kopf der Kölner Rockband Bap.