Gut zwei Wochen vor dem G20-Gipfel wird die Hamburger Polizei mit dem größten Einsatz ihrer Geschichte beginnen. Rund um die Messe, wo die Konferenz stattfindet, sei die Polizei bereits sichtbar, in der kommenden Woche werde sich die Präsenz aber noch deutlich erhöhen, sagte Einsatzleiter Hartmut Dudde am Donnerstag.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli soll von mehr als 15.000 Beamten gesichert werden. Hinzu kommen zahlreiche vierbeinige Helfer, darunter 153 Diensthunde und 62 Pferde. Es werde "die größte Ballung von Dienstpferden deutschlandweit" sein", kündigte Dudde an.

"Wir werden die gesamte bundesdeutsche Polizei hier in Hamburg haben, eigentlich mit allem, was Polizeien so besitzen, sowohl an Technik als auch an anderem Equipment", sagte Dudde. Allein elf Hubschrauber werden der Polizei zur Verfügung stehen. Kollegen aus den Niederlanden, Österreich und Dänemark werden den Einsatz unterstützen. Der Führungsstab werde seine Arbeit am kommenden Donnerstag aufnehmen, weil für den folgenden Samstag bereits eine erste Demonstration gegen die Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg angemeldet sei.

Proteste schon im Vorfeld

"Wir wollen auch im Vorfeld gerne, dass alles heil bleibt in dieser Stadt", sagte Dudde mit Blick auf die als problematisch eingestufte Demonstration der linken Szene. Die Veranstalter der Kundgebung erwarten 500 Teilnehmer. Nach Angaben von Dudde gelten noch vier weitere Demonstrationen gegen G20 wegen erwarteter Militanz als problematisch. Er versicherte zugleich mit Blick auf die insgesamt 27 angemeldeten Versammlungen: "Jeder, der hier friedlich demonstriert (...), wird die Polizei gar nicht oder nur sehr gering wahrnehmen."

Mit einem internationalen Großaufgebot wird die Polizei Hamburg für den G20-Gipfel zu einer Festung machen. (dpa)

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer verteidigte die am vergangenen Freitag bekannt gegebene Allgemeinverfügung zum Demonstrationsverbot im Bereich der Transferstrecken zwischen Messe und Flughafen. Die Alternative, einen bestimmten Korridor massiv zu sichern, sei nicht realistisch. Für eine solche "Betonroute" müssten Gullydeckel verplombt, Fahrzeuge, Fahrräder und Mülltonnen entfernt werden. Anwohner dürften nicht ans Fenster oder auf den Balkon gehen und keine Besucher empfangen. Außerdem wäre die Stadt über Tage geteilt.

"Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, sind eine Balance zwischen den Freiheitsrechten von Menschen und dem Recht auf Versammlungsfreiheit", sagte Meyer. Unter den 1,7 Millionen Hamburgern gebe es eine Menge Menschen, die einfach nicht vom Gipfel betroffen sein wollten, betonte Dudde. Für sie müsse das normale Leben in der Stadt mit U- und S-Bahnverkehr aufrechterhalten werden.

Nach Angaben von Meyer werden zum G20-Gipfel 6500 Delegationsteilnehmer erwartet, unter ihnen 41 als gefährdet eingestufte Personen. Der Polizeipräsident versicherte zugleich: "Wir sind so gut vorbereitet wie noch nie."