Diese Aufnahme zeigt Helmut Kohl im Oktober 2001. (Reuters)

Mit seinen unerschütterlichen Überzeugungen hat Helmut Kohl fasziniert aber auch irritiert und verärgert. Dazu gehörte der weitsichtige Glaube an die deutsche Einheit ebenso wie das irrationale Festhalten an seinem Ehrenwort in der CDU-Parteispendenaffäre, das er über die Verfassung stellte. Und doch sind sich nach seinem Tod fast alle einig, selbst seine ehemaligen politischen Gegner: Helmut Kohl war ein bedeutender Kanzler.

Ob er, wie es jetzt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“ ermittelt hat, der bisher „bedeutendste Kanzler der Bundesrepublik“ ist, sei dahingestellt. Klar ist aber, dass es im Rückblick auf seine 16-jährige Regierungszeit vor allem seine Leistung als „Kanzler der Einheit“ und sein konsequentes Eintreten für die europäische Einigung sind, die seine politische Lebensleistung so einmalig machen.

Doch kaum ist Helmut Kohl tot, hat ein erbitterter Streit um sein politisches Vermächtnis begonnen. Überschattet von diesem Kampf um die Deutungs-hoheit werden auch die Trauerfeierlichkeiten in Straßburg und Speyer. Und so absurd die Frage ist, gestellt wird sie doch: Die Frage nämlich, wem Helmut Kohl denn nun mehr „gehört“ – Deutschland oder Europa?

Europäischer Staatsakt für Kohl

Warum es darauf keine eindeutige Antwort geben kann, hat der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, eine Woche nach Kohls Tod so erklärt: „Zu keinem anderen könnte ein europäischer Trauerakt, der erste überhaupt, besser passen als zu Helmut Kohl. ‚Vater des Euro‘, Ehrenbürger Europas. Der Altkanzler war ein ganz großer Europäer. Aber wenn man das Wort ‚deutsch‘ steigern könnte, dann wäre Helmut Kohl wohl der ‚deutscheste‘ aller Bundeskanzler.“

Und noch eine andere Stimme sei erwähnt, und zwar deshalb, weil sie als langjähriges Mitglied der Grünen unverdächtig ist, Kohl politisch sehr nahezustehen. Es ist Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die sich einen „würdigen Abschied“ von Kohl mit einem Staatsakt in Deutschland gewünscht hätte. Zwar sei der Wunsch der Familie zu respektieren, aber Kohl habe „die deutsche Politik über so lange Zeit geprägt“, dass er eben nicht nur als Privatperson, sondern auch als politische Persönlichkeit wahrzunehmen sei.

Ob es nun Kohls ausdrücklicher Wunsch war, nur mit einem europäischen Staatsakt geehrt zu werden, sei dahingestellt. Dennoch ist festzustellen, dass Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, schon wenige Tage nach dem Tod des Altkanzlers sehr konkrete Vorstellungen von den Trauerfeierlichkeiten hatte, die mit dem Protokoll eines deutschen Staatsaktes nicht vereinbar waren. Über die genauen Hintergründe wird sicher noch lange diskutiert werden.

"Ich bin der letzte pro-europäische Kanzler"

Helmut Kohl war zweifellos ein Europäer aus Deutschland. Die Chance zur deutschen Einheit, die sich ihm 1989 bot, nutzte er entschlossen. Und er hat sie mit seinen politischen Mitteln gestaltet. Zu behaupten, sie sei ihm lediglich in den Schoß gefallen, ist falsch. Ohne Helmut Kohls internationales Beziehungsnetzwerk wäre die Einheit nicht gekommen. Es ist vor allem sein Verdienst, dass ihm die einstigen Siegermächte und die Nachbarländer Deutschlands vertrauten.

Dieses Vertrauen konnte Kohl nur aufbauen, weil ihm die Aussöhnung und Einheit Europas stets am Herzen lagen. „Ich bin der letzte pro-europäische Kanzler“, so hatte er sich am 4. Oktober 1982 nur drei Tage nach seiner Vereidigung beim französischen Präsidenten François Mitterrand vorgestellt.

Kohl war bis zuletzt ein deutscher Europäer

Es war der Beginn einer Freundschaft, die sowohl für die deutsche Einheit als auch für die europäische Einigung wichtig war. Für den ebenfalls gerade verstorbenen Kohl-Biografen Hans Peter Schwarz waren es Kohls Friedensprojekte, die dieser mit einer „visionären Kraft“ gestaltet habe, „wie sie in der Europapolitik der Gegenwart kaum mehr zu finden“ seien.

Die Einheit Deutschlands entschlossen durchgesetzt zu haben und den Weg nach Europa entscheidend mitgeprägt zu haben, das bleibt Kohls Lebenswerk. Wie weitsichtig er dabei war, zeigt eine Aussage Kohls vom 27. November 1989. In einer CDU-Vorstandssitzung ermahnt er seine Partei nach dem Fall der Mauer: „Wer jetzt sagt, wir müssen Europa bremsen, der sagt genau das Falsche.“

Dieser deutsche Europäer war Kohl bis zuletzt. „Ich habe nie aufgehört, an Europa zu glauben“, sagte der Altkanzler, als er im November 2014 sein letztes Buch vorstellte. Es trägt den bezeichnenden Namen „Aus Sorge um Europa“. Die Entscheidung ist also richtig, Helmut Kohl mit einem europäischen Staatsakt zu ehren. Begraben wird er dann in Speyer, nicht weit entfernt von seinem geliebten Dom.