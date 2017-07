Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer gehen auf Kloster Banz bei Bad Staffelstein zu einer Pressekonferenz. (dpa)

Wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht: Zur Sommerklausur der CSU in Kloster Banz liegen sich CSU-Chef Horst Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel wieder in den Armen. Und eine Nachfolge für Seehofer ist nicht in Sicht, obwohl der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident diese längst geregelt haben wollte. Nun ja, geregelt hat er sie ja auch: Er ist sein eigener Nachfolger.

Wie das vergangene Jahr ablief, sagt auch viel aus über die Unions-Schwergewichte Merkel und Seehofer und den Zustand ihrer Parteien: Die eine lässt sich auch von den Rabauken im Süden nicht aus der Ruhe bringen, der andere jagt unermüdlich Partei und Anhängerschaft die Bäume hinauf und holt sie wieder herunter, ohne dass es ihm schadet.

Was waren das für Drohkulissen, welche Seehofer da in Folge der Flüchtlingswelle aufgefahren hatten: „Herrschaft des Unrechts“, tönte es aus München. Doch nun sind Angie und Horst wieder ein Herz und eine Seele, obwohl in der CSU über Merkels Toröffnung für die Ehe für alle noch nicht jeder mental hin­weg ist. Aber auch von diesem Baum wird sie Seehofer mit einem Lächeln wieder herunter holen. Wetten?