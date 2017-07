Am 24. Tag und nach 420 Kilometern ist Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu in Istanbul angekommen. Tausende haben ihn hierher begleitet. Hunderttausende erwarten ihn hier. (imago/Depo Photos)

Den letzten von mehr als 400 Kilometern läuft er allein – der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hält ein weißes Schild mit der roten Aufschrift „adalet“ („Gerechtigkeit“) und geht zielstrebig voran. In mehr als drei Wochen ist der Chef der Mitte-Links Partei CHP von Ankara nach Istanbul gelaufen. Mit seinen Unterstützern ging der 68-Jährige rund 20 Kilometer am Tag zu Fuß. Mit dem „Gerechtigkeitsmarsch“ protestierte er gegen das Vorgehen der Regierung unter dem von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Juli vergangenen Jahres verhängten Ausnahmezustand.

An diesem Sonntag krönt eine Abschlusskundgebung die Protestaktion. Hunderttausende warten schon im Istanbuler Stadtteil Maltepe. Als Kilicdaroglu endlich auf die Bühne steigt, jubeln sie und skandieren: „Recht, Justiz, Gerechtigkeit“. Auf der einen Seite prangt eine türkische Flagge, auf der anderen das Porträt des Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk. Parteiembleme sind nicht erlaubt, das wollte Kilicdaroglu so.

"Wir wollen kein Ein-Mann-System"

„Wir wollen, dass alle antidemokratischen Praktiken enden“, ruft der CHP-Chef. Auch die Aufhebung des Ausnahmezustands fordert er. „Wir wollen kein Ein-Mann-System, wir wollen ein parlamentarisches System.“ Die Menge jubelt. Auf der Kundgebung ist Volksfeststimmung. Einige tanzen am Rand.

Der triumphale Auftritt Kilicdaroglus wirkt fast so, als habe er eine Wahl gewonnen. Doch Wahlen gewinnt die CHP schon lange nicht mehr. Seit 2002 regiert die islamisch-konservative AKP das Land. Die Oppositionsarbeit von Kilicdaroglu, der seit sieben Jahren Vorsitzender der CHP ist, empfanden viele als lahm. Mit dem Protestmarsch hat er neue Popularität und Format gewonnen. Manche Anhänger bezeichnen ihn wegen der leichten Ähnlichkeit und der Protestaktion gar als Mahatma Gandhi der Türkei – in Anlehnung an den Führer der indischen Freiheitsbewegung.

Kilicdaroglu selbst reagiert auf Kritik und Lob – wie immer – gelassen. Der 68-Jährige hat auf dem langen Marsch die Pausen nicht unter Bäumen, sondern im Wohnwagen verbracht, sich ausgeruht, Interviews gegeben, Anhänger empfangen. Er trägt ein weißes Hemd, dunkle Hosen und Turnschuhe. Die AKP habe sie immer wieder vertröstet, sagt er. Der Ausnahmezustand etwa habe ursprünglich nur kurz gelten sollen. „Doch nach einiger Zeit haben wir gemerkt, dass alle Versprechen, die man uns gegeben hat, vergessen waren. Und in der Türkei hat sich ein Klima der Angst breitgemacht.“ Erdogan nennt er einen „Diktator“.

Der 44-jährige Fabrikarbeiter Nurettin, der an der Kundgebung teilnimmt, findet, dass Kilicdaroglu ein „wichtiger Anführer“ ist. „Es müssten noch mehr Demonstrationen wie diese stattfinden“, sagt er.

Am 15. Juni hatte Kilicdaroglu den Protestmarsch in Ankara mit nur wenigen Anhängern begonnen. Zuletzt nahmen Tausende an dem Marsch teil. Auslöser war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Der Protest richtet sich gegen die Ungerechtigkeit im Land. Für die ist nach Ansicht der CHP vor allem die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP-Regierung verantwortlich.

Kilicdaroglu zählt die Missstände im Land auf: Journalisten und Abgeordnete in Haft, parteiische Justiz, eingeschüchterte Bürger. Erdogan wirft er vor, die Justiz zu beeinflussen. Die Gerichte würden ihre Entscheidungen „auf Anweisung des Palastes treffen“, sagt er in Anspielung auf Erdogans Präsidentenpalast.

„Wirtschaft, Justiz, Sicherheit, es ist alles ein Problem“, sagt die 68-jährige Ayse. „Ich habe den Druck satt.“ Sie sei für ihre Kinder und Enkel und deren Zukunft hier. Ob der Protestmarsch was gebracht hat? Der Fabrikarbeiter Nurettin denkt schon: „Dieser Marsch und die Kundgebung haben die Opposition geeint“, sagt er. Und auch Kilicdaroglu verspricht, kämpferisch zu bleiben: „Niemand soll denken, dass dieser Marsch ein Ende ist. Dieser Marsch ist unser erster Schritt.“ (dpa)