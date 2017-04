Diese Aufnahme zeigt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) im Jahr 2015 mit Fanschal auf der Tribüne. (dpa)

Horst Seehofer sagt, er habe sich schon auch mal ein anderes Leben vorgestellt: „Ein Kontraleben, ohne Termine. Mit Ausschlafen. Ohne Strippenziehen im Hintergrund.“ 2013 habe er das gedacht, nach der letzten Landtagswahl: „Mit vollem Dampf bis 2018 und dann Ruhestand.“ Und auch jetzt sei das noch ein verführerisches Szenario gewesen. In der CSU haben sie schon seit Wochen erwartet, dass Horst Seehofer sich entscheidet weiterzumachen.

Seehofer sagt, all die, die schon sicher gewesen seien, hätten falsch gelegen. Auch wer behauptet habe, er taktiere da vor sich hin: „Alles Krampf.“ Er beteuert, er habe über seine Zukunft erst am Wochenende entschieden. „Da saßen nur meine Frau und ich.“ Auf jeden Fall habe der FC Ingolstadt, sein Heimat-Fußballverein, da sein Bundesligaspiel gegen Werder Bremen schon verloren. Den Schock habe er erst noch verarbeiten müssen. Demnach spielte der vierfache Torschütze Max Kruse in der Gemütswelt von Horst Seehofer eine große Rolle, als der sich dafür entschied, der Politik vorerst erhalten zu bleiben.

Mit seinen Kindern habe er auch gesprochen, die hätten „eine sehr zurückgezogene Meinung“, seien aber „letzten Endes zustimmend“ gewesen, sagte Seehofer. „Ich habe dem Parteivorstand gesagt, dass ich will“, sagt er und er wirkt so entspannt wie seit Wochen nicht. Vor ein paar Jahren hat er gesagt, die laufende Wahlperiode werde seine letzte sein. „Das gehört nicht zu den klügsten Aussagen meiner Karriere“, sagt Seehofer. Er habe dadurch Unruhe in der Partei befördert.