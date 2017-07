Archivbild: Aus Seennot gerettete Migranten warten auf den Transfer von einem zivilen Schiff im Mittelmeer auf das Rettungsschiff "Aquarius" der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée. (dpa)

Deutschland, Frankreich und Italien wollen Rettungseinsätze von Hilfsorganisationen im Mittelmeer stärker regulieren. Es werde an einem Verhaltenskodex für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet, der von der Regierung in Rom vorgestellt werden soll, hieß es am Montag in einer Mitteilung nach dem Treffen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und seinen Amtskollegen am Sonntagabend in Paris. Ziel sei es, die Zusammenarbeit mit den Organisationen, die im Mittelmeer im Einsatz sind, zu verbessern. Worauf genau sich die Regeln beziehen sollen, blieb unklar.

"Die Lage im Mittelmeer wird in jedem Fall durch internationales Recht geregelt", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. "Nach meiner Auffassung könnte ein Verhaltenskodex eine Art detailliertere Erklärung dazu liefern, wie dieses Recht auszulegen ist." Am Dienstag wolle die EU-Kommission Unterstützungsmöglichkeiten für Italien vorschlagen, über die beim EU-Innenministertreffen am Donnerstag im estnischen Tallinn beraten werden solle.

Hilfsorganisationen werden kritisiert

Organisationen, die in der Nähe der libyschen Küste Migranten aus Seenot retten und die Menschen meistens in Italien an Land bringen, waren in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert worden. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte den Seenotrettern vorgeworfen, Einsätze immer näher an der libyschen Küste zu fahren und dadurch unwillentlich Schmugglern in die Hände zu spielen. Die Hilfsorganisationen halten dagegen, dass ohne ihre Einsätze noch mehr Menschen auf der Flucht ertrinken würden. In diesem Jahr kamen bereits mehr als 2000 Menschen im Mittelmeer um.

Weil derzeit besonders viele gerettete Migranten an italienischen Häfen ankommen, schlägt die Regierung in Rom Alarm. Zuletzt hatte sie mit der Abweisung von Schiffen ausländischer Hilfsorganisationen in heimischen Häfen gedroht, sollte die EU Italien nicht mehr unterstützen. Sie will damit eine fairere Lastenverteilung einfordern. Italien - Hauptankunftsland für Bootsflüchtlinge in Europa - hatte die EU-Partner zuletzt mehrfach um Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise gebeten.

Libysche Küstenwache soll unterstützt werden

In Paris verständigten sich de Maizière und seine Kollegen Gérard Collomb (Frankreich) und Marco Minniti (Italien) sowie EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos auch darauf, die libysche Küstenwache finanziell stärker zu unterstützen, um die Migration einzudämmen. Libyen ist das wichtigste Transitland für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Nach jüngster Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wächst die Schmuggelwirtschaft dort sehr schnell.

Die Grünen im Bundestag bezeichneten die Hilfen für die libysche Küstenwache als "Irrweg". "Anstatt immer mehr Geld in einen Küstenschutz zu stecken, bei dem große Fragezeichen in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Einhaltung humanitärer Standards bestehen (...), sollte die EU endlich zu einem System kommen, das die Geretteten fair und gerecht über alle europäischen Länder verteilt", sagte die Abgeordnete Franziska Brantner einer Mitteilung zufolge. Hilfen für die libysche Küstenwache stoßen auch bei Menschenrechtsorganisationen auf Kritik, die die Sicherheit der Migranten in dem Bürgerkriegsland nicht gewährleistet sehen.

Die Innenminister streben außerdem an, die Unterstützung für die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das UN-Flüchtlingshilfswerk auszuweiten, um Einrichtungen in dem nordafrikanischen Land auf internationale Standards zu bringen. Zudem wollen die Länder über Möglichkeiten sprechen, die Kontrollen an der libyschen Südgrenze zu verschärfen, und die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU beschleunigen. Frankreich und Deutschland hätten zugestimmt, ihre Anstrengungen in diesem Bereich auszuweiten. (dpa)