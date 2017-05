Umstrittenes Duo: AfD-Spitzenkandidat Marcus Pretzell mit seiner Frau Frauke Petry, der Bundesvorsitzenden der Partei, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Essen. (dpa)

Marcus Pretzell sucht gerne die Provokation. Bei einer Podiumsdiskussion des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) ging der nordrhein-westfälische AfD-Spitzenkandidat im Februar dieses Jahres frontal auf die Medienbranche los. Die Berichterstattung über seine Partei sei weitgehend recherchefrei und strotze nur so vor falschen Fakten, klagte er. Eine der wenigen Ausnahmen sei die linksalternative „taz“. Ihr attestierte Pretzell ein „seriöses journalistisches Handwerk“. Die Journaille war einigermaßen baff über die neue Intonierung der bekannten Lügenpresse-Vorwürfe.

Pretzell ist selbst für seine eigenen Parteifreunde unberechenbar. Wegen seines raubeinigen Umgangs mit innerparteilichen Widersachern und seines dubiosen Finanzgebarens gehen immer mehr AfD-Parteigänger auf Distanz zu ihrem Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten. Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat der AfD-Mitbegründer Konrad Adam sogar dazu aufgerufen, Pretzell die Stimme zu verweigern. „Ich frage mich, warum ich einen Menschen, mit dem geschäftlich in Verbindung zu treten mir ausdrücklich abgeraten wird, als Vertreter des Deutschen Volkes nach Brüssel, Düsseldorf oder Berlin schicken soll.“ Er kenne „keine guten Gründe“, Pretzell in den NRW-Landtag zu wählen.

Derzeit gehört der AfD-Landeschef und Ehemann der Parteivorsitzenden Frauke Petry bereits dem Europaparlament an. Nach der Landtagswahl am 14. Mai will der 43-Jährige die erste AfD-Fraktion im Düsseldorf Landtag anführen. Die Chancen für die Partei stehen nicht schlecht. Derzeit schwankt die AfD in den Prognosen zwischen acht und elf Prozent – trotz zahlloser innerparteilicher Machtkämpfe und Ränkespiele. Im Zentrum der Kontroversen steht meist Pretzell, der in den Augen vieler Parteifreunde als Rechtsanwalt wirtschaftlich gescheitert ist und trotz seiner einträglichen Diäten im Europaparlament chronisch klamm sein soll.

Fassade wohlanständiger Bürgerlichkeit

„Eine Wirtschaftsauskunftei rät von Geschäftsbeziehungen mit ihm ab, da ein hohes Ausfallrisiko bestehe“, berichtet der einstige AfD-Bundesvorsitzende Adam, der gegenwärtig die parteinahe Erasmus-Stiftung führt. Adam hält Pretzell für einen gefährlichen Opportunisten. „Er ist eine Wetterfahne, aber eine Wetterfahne sollte man sich nicht zum Wegweiser nehmen.“ In der von Pretzell geführten AfD-Landespartei in Nordrhein-Westfalen hat sich laut Adam eine „Gleichgültigkeit gegen Satzung, Recht und Anstand“ ausgebreitet. Dies sei „die Achillesferse“ der Partei, die Pretzell auch schon mal „ein Abenteuer“ nennt.

Im Wahlkampf an Rhein und Ruhr umgibt sich der Anführer der Partei im Land mit einer Fassade wohlanständiger Bürgerlichkeit. Die AfD inszeniert Pretzell auf Plakaten und in TV-Spots als „einzige echte Familienpartei“. Als politische Ziele nennt er „Heimatrecht, Sicherheit und eine Zukunft, die lebenswert ist“. Dabei agitiert er gegen die etablierte Politik und ruft die Wähler auf: „Lassen Sie sich nicht weiter gängeln!“ Gerne flankieren lässt sich Pretzell bei seinen wenigen Kundgebungen von dem SPD-Überläufer Guido Reil. Dabei schlägt der Bergmann aus Essen populistische Töne an. „Wir haben Milliarden für Migranten, aber für unsere Leute war nie Geld da.“

Im Umgang mit Geld hat Pretzell offenkundig Probleme. In der Partei, aber auch privat hat der AfD-Frontmann wohl häufiger den Überblick über die Finanzen verloren. Am 10. April dieses Jahres stellte der gelernte Jurist einen langen Schriftsatz auf seine Facebook-Seite, in dem etliche finanzielle Forderungen von zwei Parteifreunden abgewehrt werden. Unter der Überschrift „Wie das Duo Moosdorf/Klonowsky die AfD erpressen wollte“ offenbart Pretzell, dass sich seine prominente Ehefrau und er angeblich völlig blauäugig mit einem ehemaligen „Focus“-Redakteur und dem Klavierlehrer ihrer Kinder parteipolitisch eingelassen hätten. Die beiden Personen sollen sehr geschäftstüchtig gewesen sein und schließlich als Berater bei unterschiedlichen AfD-Parlamentsfraktionen und Abgeordneten fleißig Rechnungen geschrieben haben.

Über den schließlich bei der von Petry geführten AfD-Fraktion im sächsischen Landtag als „Kulturberater“ eingestellten Klavierlehrer schreibt Pretzell: „Parallel versucht er uns zu einem Besuch auf dem Semper-Opernball zu überreden. Rundherum organisieren er und seine Frau für uns Tanzkurs, Kleider etc. Wir lehnen so viel Fürsorge schließlich ab und verweigern die angebotene Hilfe und die Einladung auf den Ball.“ Den „Focus“-Redakteur soll Pretzell mit einem Beratervertrag von monatlich 3000 Euro aufgefangen haben, als das Geld der sächsischen Landtagsfraktion für ihn offenbar nicht mehr ausreichte. Tatsächlich sei der Vertrag mit dem Redenschreiber nie zustande gekommen, behauptet der AfD-Spitzenkandidat, während die Staatsanwaltschaft Bochum in dieser Causa wegen hinterzogener Sozialleistungen ermittelt.

Immer wieder Negativschlagezeilen

Immer wieder gibt es Negativschlagzeilen über Pretzell und seinen Landesverband. Bereits bei der Aufstellung der AfD-Kandidaten für die NRW-Landtagswahl hatte es massive Manipulationsvorwürfe gegen Pretzell gegeben. Delegierte sollen mit Posten als künftige Abgeordneten-Mitarbeiter geködert und Stimmzettel vernichtet worden sein. Dennoch hat der Wahlleiter in NRW die AfD-Landesliste inzwischen ohne Beanstandungen zugelassen. Die Mehrheit der Kandidaten gilt als Anhänger und Zuträger der Pretzell-Fraktion, die in der Bundespartei wegen ihrer Machenschaften zunehmend kritisch gesehen wird. Nach der Demontage seiner Ehefrau auf dem jüngsten AfD-Bundespartei konterte der AfD-Landeschef mit einer Kampfansage an den national-völkischen Flügel um Alexander Gauland: „Wir haben uns in NRW, anders als hier die Delegierten, klar für einen realpolitischen Kurs – sowohl personell wie auch inhaltlich – entschieden.“

Trotz aller Treueschwüre und Schweigegelübde gehen die Macht- und Richtungskämpfe in der AfD auch im laufenden NRW-Landtagswahlkampf weiter. Dabei greifen die Parteifreunde mitunter zu intrigant-kriminellen Methoden. Um Pretzell noch vor der Aufstellung der Landtagskandidaten zu Fall zu bringen, sollen zwei seiner Kritiker Haarproben von ihm auf Kokain getestet haben, wie der AfD-Landeschef seinerzeit selbst auf seiner Facebook-Seite enthüllte. „Irgendjemand muss eine Scheiß-Angst vor mir haben.“