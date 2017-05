Gerade erst war der US-Präsident gelandet, da wirbelt das Internet schon. Der Grund: Beim Besuch des US-Präsidenten Donald Trump hat sich der Abgeordnete Oren Chasan (Likud) eine Peinlichkeit geleistet.

Chasan stand am Montag in einer Reihe von Ministern und Würdenträgern, die Trump nach dessen Ankunft auf dem internationalen Flughafen bei Tel Aviv begrüßten. Als Trump zu ihm kam und ihm die Hand gab, machte er ein Selfie mit seinem Smartphone. Der neben Trump stehende israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu fand das offenbar peinlich und berührte seinen Parteikollegen in einer mahnenden Geste am Arm.

In sozialen Netzwerken wurde das Verhalten des Abgeordneten kritisiert. Israels Nachrichtenseite "ynet" beschrieb den Vorfall als "Peinlichkeit". Chasan ist kein Unbekannter in den Klatschblättern: Im Jahr 2015 tauchten Zeugen auf, die berichteten, dass er früher als Bordellbesitzer gearbeitet und harte Drogen konsumiert hatte.

Trump: "Wir lieben Israel"

Trump hat sich kurz nach seiner Ankunft zum Nahostkonflikt geäußert: Er sagte, er sehe für den Nahen Osten eine seltene Chance, Frieden und Stabilität in der ganzen Region zu erreichen. Trump sagte, man könne das nur gemeinsam schaffen. Es gebe keinen anderen Weg.

Trump betonte das unzerstörbare Band zwischen Israel und den USA. Es ist das erste Mal, dass ein US-Präsident Israel auf seiner ersten Auslandsreise besucht. „Wir lieben Israel und wir respektieren Israel. Ich überbringe Ihnen die wärmsten und herzlichsten Grüße“, sagte Trump.

Donald Trump besuchte mit seiner Frau Melanie die Altstadt von Jerusalem, besuchte die Grabeskirche und anschließend die Klagemauer. Trump traf Geistliche ging anschließend alleine an die Mauer und legte mit geschlossenen Augen eine Hand an sie. Er trug eine Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung. Er steckte auch einen Bittzettel in die Wand.

Um diesen Besuch mit großer Symbolkraft hatte es einiges Hin und Her gegeben. Der Besuch wurde als privat deklariert, damit Israel ihn nicht als Zeichen für seinen Anspruch auf ganz Jerusalem als seine ewige, unteilbare Hauptstadt werten kann. Trump wurde bei seinem Besuch nicht von Politikern begleitet.

Amerikanische Diplomaten hatten vor der Reise gesagt, die Klagemauer liege nicht in Israel, sondern im palästinensischen Westjordanland. Später distanzierte sich das Weiße Haus davon. Außenminister Rex Tillerson sagte auf dem Weg nach Israel, die Klagemauer sei Teil Israels.

Nach einem Treffen mit dem Präsidenten Reuven Rivlin und weiteren israelischen Vertretern wird Trump am Dienstag die palästinensischen Gebiete im Westjordanland besuchen. Zunächst wird er in Bethlehem erwartet, wo er den Palästinenser-Präsidenten Mahmut Abbas trifft. (dpa/cah)

