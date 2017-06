Fraktionschef der Union: Volker Kauder. (dpa)

Dies habe Kauder in der Sitzung der Unionsfraktion deutlich gemacht, hieß es am Dienstag aus Teilnehmerkreisen. Insgesamt wurde damit gerechnet, dass zwei Drittel bis drei Viertel der insgesamt 309 CDU/CSU-Abgeordneten an diesem Freitag mit Nein stimmen würden, falls es zur Entscheidung kommen sollte.

Drei Parlamentarier hätten angekündigt, bei der von der SPD gemeinsam mit der Opposition von Linken und Grünen anvisierten Entscheidung mit Ja zu stimmen, darunter der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn (CDU), hieß es weiter.

Kanzlerin Angela Merkel, die am Vorabend die Abkehr der Union vom strikten Nein zur völligen Gleichstellung der "Ehe für alle" verkündet hatte, kritisierte das Vorgehen des Koalitionspartner SPD laut Teilnehmerkreisen als "überfallartiges Verfahren". Sie sprach von einem emotional tief bewegenden Thema und appellierte an die Abgeordneten, bei dieser Gewissensentscheidung Respekt für die Meinung der anderen zu haben.

Die CDU-Vorsitzende habe auch deutlich gemacht, dass es aus ihrer Sicht besser gewesen wäre, nach der Bundestagswahl in Ruhe zu diskutieren und über Parteigrenzen hinweg zu einem Ergebnis zu kommen. Kritik an ihrem Vorgehen bei einer Veranstaltung der Zeitschrift "Brigitte" wurde demnach in der Fraktion nicht laut.

Kauder zeigte sich wie Merkel sehr verärgert über das Vorgehen des Koalitionspartners. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann habe ihn während der Fraktionssitzung per Kurznachricht gefragt, ob die Union einer Fristverkürzung bei den Beratungen zustimmen werde. Dies habe er mit der Begründung abgelehnt, dass sich die SPD bei dem Thema "vom Acker gemacht" habe, wurde Kauder von Teilnehmerkreisen zitiert. (dpa)