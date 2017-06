Armando Garcia Schmidt. (Eva Blank)

Deutschland geht es gut. Die Exportwirtschaft boomt. Die Beschäftigung ist so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Und auch die Konsumlaune wächst. Das ist gut, denn die Binnennachfrage kurbelt das Wachstum an, und sie schwächt die Abhängigkeit von den Weltmärkten.

Oft wird auch gesagt: Die wachsende Konsumfreude zeigt, dass die Menschen zuversichtlich sind. Die Haushalte geben mehr aus, denn ihre Einkommen steigen. Doch stimmt das wirklich für alle? Warum erleben wir dann aktuell eine Debatte über soziale Gerechtigkeit?

Kann es sein, dass doch nicht alle an dem Boom teilhaben? Leider spricht einiges dafür: 20 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten im Niedriglohnbereich. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen verharrt auf hohem Niveau. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei 15 Prozent. Unser Wachstum ist nicht inklusiv.

Finanzielle Spielräume sind für viele enger geworden

Auch beim Konsum machen wir es uns zu einfach, wenn wir nur auf die Summe aller Ausgaben schauen und uns freuen, dass diese Zahl zulegt. Der steigende Konsum bedeutet nicht für alle ein Mehr an Möglichkeiten. Eine aktuelle Studie zeigt, dass in der Vergangenheit schon einmal Einkommen und mit ihnen auch die Konsumausgaben aller Haushalte im Schnitt gestiegen sind.

Und dennoch sind die finanziellen Spielräume für viele enger geworden. Wie kann das sein? Zum einen sind die Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen groß: Während ein Haushalt mit niedrigem Einkommen 2013 monatlich im Schnitt nur 99 Euro mehr als 1998 zur Verfügung hatte, hatte das obere Viertel der Haushalte 1140 Euro im Monat mehr.

Wichtiger aber ist: Für Haushalte mit niedrigem Einkommen sind die Ausgaben für Mieten und andere Grundbedürfnisse wie Nahrungsmittel stärker gestiegen als die Einkommen. Die betroffenen Haushalte schränken sich ein und geben weniger für andere Dinge des täglichen Lebens aus. Geringverdiener und Alleinerziehende in Städten waren von dieser Entwicklung besonders betroffen.

Nur alle fünf Jahre

Dies alles geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Leider werden diese Daten nur alle fünf Jahre erhoben. Deswegen wissen wir auch nur, wie die Entwicklung bis 2013 verlaufen ist. Vieles deutet aber darauf hin, dass gerade steigende Mietkosten in unseren Städten weiterhin ein Problem für viele sind.

So legte die Bundesregierung erst im Mai Zahlen vor, wonach die Mietpreise allein von 2015 auf 2016 im Schnitt um fünf Prozent gestiegen sind. Wollen wir inklusives Wachstum, von dem alle profitieren, muss gegengesteuert werden. Investitionen in bezahlbaren Wohnraum vor allem in den wachsenden Städten wären ein wichtiger Schritt.

Unser Gastautor ist Sozialwissenschaftler. Er leitet das Projekt „Inklusives Wachstum für Deutschland“ bei der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh. Garcia Schmidt hat Geschichte und Soziologie in Bielefeld, Grenoble und Madrid studiert.