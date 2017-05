Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Terrorverdächtiger festgenommen Keine unmittelbare Anschlagsgefahr durch Brandenburger Verdächtigen

Im Fall eines in Brandenburg festgenommenen Terrorverdächtigen hat es laut Bundesinnenministerium keine unmittelbare Anschlagsgefahr gegeben. Derzeit lägen dem Ministerium "keine Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstand", sagte eine Sprecherin am Dienstag in Berlin.