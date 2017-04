Der Angeklagte Oskar Gröning im Gerichtssaal in Lüneburg bei dem Prozess im Juli 2015. (dpa)

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilte frühere KZ-Wachmann Oskar Gröning muss laut Staatsanwaltschaft Hannover möglicherweise in Kürze seine vierjährige Gefängnisstrafe antreten. „Der von uns beauftragte Amtsarzt hat ihm jetzt die grundsätzliche Haftfähigkeit bescheinigt“, sagte Staatsanwältin Kathrin Söfker dem WESER-KURIER. Voraussetzung sei allerdings, dass die medizinische und pflegerische Betreuung des 95-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt gewährleistet sei. Dafür kämen mehrere Standorte in Niedersachsen in Betracht, erklärte Söfker. Zunächst aber erhielten Gröning und sein Verteidiger noch Gelegenheit zur Stellungnahme.

Das Landgericht Lüneburg hatte Gröning am 15. Juli 2015 für seine Beteiligung am Massenmord im Vernichtungslager Auschwitz zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Nachweis einer konkreten Tötungshandlung sei dafür nicht erforderlich. Es reiche, dass der frühere SS-Mann durch seine Buchhalter-Tätigkeiten im KZ zum reibungslosen Ablauf der Mordmaschinerie der Nationalsozialisten beigetragen habe. Im vergangenen Herbst bestätigte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Lüneburger Urteil.

30 neue Ermittlungsverfahren gegen NS-Täter

2016 wurden nach Angaben der „Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg bundesweit 30 neue Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Täter eingeleitet. Drei neue Fälle gab es laut Justizministerium in Hannover in Niedersachsen. Alle drei Ermittlungsverfahren sind mittlerweile allerdings abgeschlossen, ohne dass es zu einem Prozess kommt.

So ermittelte die Generalstaatsanwaltschaft Celle nach Hinweis aus Ludwigsburg gegen einen 1925 geborenen Mann aus der Region Hannover. Er soll in einer Wachmannschaft des KZ Stutthof bei Danzig tätig gewesen sein. Der Beschuldigte stritt jedoch ab, der Gesuchte zu sein. Er sei niemals in Stutthof gewesen. Am 8. Dezember 2016 stellte die Celler Behörde das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts ein.