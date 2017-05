Lieferten sich eine hitzige Debatte: Marine Le Pen und Emmanuel Macron beim einzigen TV-Duell vor der Stichwahl am Sonntag. (dpa)

Nicht gerade zimperlich gingen die beiden Präsidentschafts-Kandidaten Marine Le Pen und Emmanuel Macron miteinander um. In Umfragen liegt Macron nach dem Duell aber vorn.

Im Netz gab es rund um die teils hitzige Diskussion zwischen den beiden Politikern jede Menge Kommentar-Bedarf:

Der Ausdruck "Poudre de Perlimpinpin" ("Schlangenöl") bezieht sich auf verschiedene Pulver, die früher von Scharlatanen an den Haustüren verkauft wurden und die angeblich Krankheiten heilen sollten. Der Phantasie-Ausdruck „Schlangenöl“ steht zudem im Französischen als lautmalerischer Ausdruck für eine Zauberformel (ähnlich dem deutschen Ausdruck "Hokuspokus"). Emmanuel Macron hatte in der Debatte diesen Ausdruck verwendet und Le Pen in Bezug auf ihre Forderung nach Grenzschließungen verwendet.

Sorgte für jede Menge Spott:

Marine Le Pen wirkte unvorbereitet und musste mehrfach in ihren Unterlagen nachschlagen, um ihre Forderungen zu untermauern.

Vor allem der raue Umgangston zwischen den beiden Kandidaten war Thema.

Passendes gif: Wie man die Debatte zwischen Macron und Le Pen bildlich darstellen könnte.

Auch gut: So könnte es bei den Simultan-Dolmetschern während des Duells zugegangen sein.

Auch die Moderatorin des Duells stand im Fokus:

"20 Millionen Gesichter in einem."

Wenn man Macrons Gedanken lesen könnte, dann...

"Wenn ich innerlich genervt bin, aber es nach außen nicht zeigen will."

Geht auch mit Musik:

Dieser Tweet spielt auf das politische Erbe Le Pens und Macrons an:

Dabei zeigt die Fotomontage Le Pen als eine Collage mit dem Gesicht ihres Vaters Jean Marie und Macrons in Anlehnung an den amtierenden Staatschef François Hollande.

Weiteres Thema: Der Kampf gegen Terrorismus in Frankreich.

Le Pen: "Monsieur Macron, Sie sind ein Komplize des Islamismus."

Macron: "Nein."

Le Pen: "Unterbrechen Sie mich nicht, wenn ich über mein Projekt spreche."

Dass Le Pen ihren Gegner nicht wirklich mit Argumenten entgegentritt, macht dieser Tweet zum Thema:

"Fassen wir zusammen:

-Madame Le Pen ich...

-dreckiger Banker

-Wenn Sie durch...

-Die Islamisten aaaah

-Ich..

-Ausserdem die Islam-Linken-undsoweiter"

Mancher sieht Le Pen Macron noch ganz andere Ereignisse in die Schuhe schieben:

"Und ja Monsieur Macron, Sie sind für den Tod von Professor Dumbledore am Ende des sechsten Bands von Harry Potter verantwortlich, denn Sie waren zu dieser Zeit Minister."

Und dieses Trinkspiel mit den häufigsten Phrasen Macrons und Le Pens könnte für einen ordentlichen Kater sorgen: