Emmanuel Macron (Reuters)

Ersten Hochrechnungen zufolge hat der französische Präsident Emmanuel Macron die absolute Mehrheit erreicht. Seine Partei "La Republique en Marche" und ihre Verbündeten auf 355 bis 425 der 577 Sitze in der Nationalversammlung. Damit kann der sozialliberale Staatschef sich in der ersten Parlamentskammer auf eine klare Mehrheit stützen.

Meinungsforscher hatten allerdings zuvor damit gerechnet, dass Macron 400 Sitze erreichen würde. Zwei Institute hielten sogar bis zu 470 Sitze für möglich. Das Ergebnis ist demnach weniger gut für seine Partei als erwartet worden war.

Historisch niedrige Wahlbeteiligung

Ein anderer Dämpfer: die historisch niedrige Wahlbeteiligung. Bis zum frühen Abend hat sie bei nur 35,3 Prozent gelegen - so gering wie noch nie. Dabei hatte die Beteiligung schon beim ersten Wahlgang nur 48 Prozent betragen.

Der Sieg für den 39-Jährigen Macron und seine erst vor gut einem Jahr gegründete Mitte-Partei und ihre Verbündeten ist eine historische Zäsur für die französische Politik. Die traditionellen Regierungsparteien der bürgerlichen Rechten und der Sozialisten mussten eine weitere Schlappe einstecken.

Die bürgerliche Rechte kommt laut den Instituten Kantar Public-Onepoint, Ipsos und Elabe in der neuen Nationalversammlung auf 95 bis 133 Sitze. Die Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger François Hollande stürzten ab und dürften gemeinsam mit Verbündeten nur noch 27 bis 49 Sitzen bekommen. Der Parteichef Jean-Christophe Cambadélis hat noch am Wahlabend seinen Rückzug aus der Parteispitze angekündigt. "Eine kollektive Führung wird so schnell wie möglich installiert", sagte der Generalsekretär der Sozialisten am Sonntagabend.

Die radikale Linke lag zwischen 10 und 30 Abgeordneten. Der rechtspopulistische Front National kann nur mit 4 bis 8 Abgeordneten rechnen.

Bei der Parlamentswahl wird in 577 Wahlkreisen jeweils ein Abgeordneter gewählt. Es gilt ein reines Mehrheitswahlrecht - das macht es für kleine Parteien schwer, Mandate zu gewinnen. Nur vier Sitze wurden bereits in der ersten Runde vor einer Woche vergeben, im Rest der Wahlkreise waren Stichwahlen nötig.

(cah/dpa)