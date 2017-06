Muslimische Aktion gegen Terrorismus in Glasgow. (dpa)

Beim Kölner Friedensmarsch von Muslimen gegen Gewalt und islamistischen Terror haben sich einige hundert Menschen versammelt. Die Veranstalter hatten mit 10.000 Teilnehmern gerechnet.

Die Organisatoren um die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor (hier zum WESER-KURIER-Interview mit ihr) hatten Muslime aus ganz Deutschland aufgerufen, nach den Anschlägen von Berlin, Manchester und London ein Zeichen gegen Islamismus und Terror zu setzen. „Wir lassen es nicht zu, dass Terroristen im Namen des Islams (...) Unschuldige töten“, heißt es in dem Aufruf der Veranstalter. Die Polizei beschrieb die Lage in Köln als ruhig.

Bei der Demonstration, die unter dem Hashtag #nichtmituns im Internet dokumentiert wird, waren unter anderem die Türkische Gemeinde Deutschland, Vertreter des Zentralrats der Muslime, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Arbeiter-Samariter Bund und der Paritätische Wohlfahrtsverband in Nordrhein-Westfalen dabei. Neben Moschee-Gemeinden, beteiligten sich auch christliche Pfarrer, Komiker und Schauspieler.

Um die Aktion hatte es im Vorfeld Debatten gegeben - vor allem, weil der Islamverband Ditib als größter Islam-Dachverband seine Teilnahme an der Anti-Terror-Demo abgesagt hatte - unter anderem mit dem Argument, dass eine solche Aktion unzumutbar für die jetzt im Ramadan fastenden Muslime sei. Damit hatte der Verband Unverständnis unter anderem bei der Bundesregierung ausgelöst. Die Absage sei "einfach schade", ließ Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag über ihren Sprecher ausrichten.

In einem Gastbeitrag im WESER-KURIER (Sonnabendausgabe) schreibt Justizminister Heiko Maas (SPD): "Es ist ein wichtiges Signal, dass es keine rein muslimische Anti-Terror Demonstration ist." Die muslimischen Verbände stünden jedoch in einer besonderen Verantwortung, extremistische Strömungen in den Moscheen im Keim zu ersticken. "Moscheen dürfen kein Ort der Radikalisierung sein", so Maas.

(dpa/cah)