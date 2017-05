Angela Merkel und Donald Trump beim G7-Gipfel in Italien. (dpa)

Ein Besuch in Washington und zwei Gipfeltreffen haben gereicht: Die Bundeskanzlerin zieht die Konsequenzen, definiert das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA neu. Die Amerikaner, so formuliert es Angela Merkel nach ihrem dritten Termin mit Donald Trump überraschend klar, sind nicht mehr der verlässliche Partner, der sie waren.

Was selbst den Russen in Zeiten des Kalten Krieges nie gelang, nämlich einen Keil zwischen Berlin und Washington zu treiben, der neue US-Präsident schafft das im Handumdrehen. Kaum hat er mit dem Regieren angefangen, schon liegt das transatlantische Bündnis in Scherben. Und niemand darf sich die Augen reiben, denn Trump setzt nur rücksichtslos um, was er im Wahlkampf versprochen hat. Berechenbar in seiner Unberechenbarkeit, nur so lässt sich sein Regierungsstil interpretieren.

Staatengemeinschaft ist angeschlagen

Doch was folgt aus diesem – zugegeben – notwendigen Eingeständnis? Nur das Bekenntnis, Europa müsse nun endlich auf eigenen Beinen stehen? So richtig dieser Weg auch ist, so schwierig wird er zu gehen sein. Ego-Shooter Trump erwischt Europa leider zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Staatengemeinschaft ist durch den Brexit und den langen Streit um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik massiv angeschlagen. Eine starke Europäische Union, die zukünftig ihre außen- und sicherheitspolitischen Interessen in Brüssel bündelt, dürfte derzeit schwer durchzusetzen sein. Die nationalistischen Fliehkräfte sind groß geworden.

Da hilft kurzfristig auch nicht der Hinweis auf die deutsch-französische Achse. Ja, Berlin und Paris müssen der EU neue Schubkraft verleihen, doch die deutsch-französischen Beziehungen liegen, wie der Überlebenswille der EU, ebenfalls brach. Es wird also ein schwieriger Abnabelungsprozess vom großen Partner. Und es wird kein vollständiger. Wie hat es Verfassungsschutz-Chef Maaßen im Zusammenhang mit der Terrorbekämpfung ausgedrückt? „Wir brauchen die Amerikaner.“ Und das gilt auch für viele andere Bereiche. Alles andere ist Augenwischerei.