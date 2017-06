Viele junge Väter wollen beides: ihre Kinder aufziehen und Geld verdienen. (dpa)

Mit der familiären Rollenverteilung ist es so eine Sache. Sofern die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, liegt es in der Macht jedes einzelnen Elternpaares, diese für sich zu definieren. Theoretisch zumindest. Bei Licht betrachtet rutschen viele dabei aber in traditionelle Rollenmuster, ohne das wirklich zu wollen. Das wird an der überschaubaren Anzahl der Männer deutlich, die eine Elternzeit einlegen. Welcher junge Vater sagt heute schon: „Um die Kinder kümmert sich meine Frau.“ Die meisten, zumindest in den Großstädten, wollen sich aktiv um ihre Kleinen kümmern. Sie wollen selbst spielen, wickeln und füttern, nicht spielen, wickeln und füttern lassen.

Wer neben der väterlichen Hausarbeit aber auch seinem Beruf mit Leidenschaft nachgeht, gerät schnell in ein Dilemma. Oftmals kommt der Nachwuchs ja in wegweisenden Jahren, in denen sich entscheidet, wo es karrieremäßig hingeht, in denen vielleicht sogar Weichenstellungen anstehen. Wer nicht nur den Job, sondern die Karriere mit der Familie unter einen Hut bringen will, der braucht flexible Arbeits- und Kitazeiten, sprich strukturelle Unterstützung vom Arbeitgeber und der Politik.