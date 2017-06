Siegfried Ermer. (dpa)

Der gesundheitliche Schutzstatus eines Nichtrauchers ändert sich beim Überschreiten von deutschen Ländergrenzen teils erheblich. Bestes Beispiel ist die Gastronomie. Mal darf es Raucherkneipen geben, entweder ohne Speisenangebot, oder nur mit kalten und einfachen warmen Speisen. Mal zählt der Raum hinter dem Ausschank zur Grundfläche, mal nicht. Mal sind Raucherräume in größeren Lokalen erlaubt, sogar mit Zutritt für Kinder, mal nur für Erwachsene. Mal müssen Diskotheken rauchfrei sein, mal dürfen sie Raucherräume haben, mal nur solche ohne Tanzfläche. Nur in Bayern, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen gilt ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie.

Konsequente, einfache Regelungen sind für Gäste, Wirte und Behörden leichter zu befolgen bzw. zu ahnden. In den Bundesländern mit laschen Gesetzen herrscht häufig Verwirrung über die Rechtslage im konkreten Fall. Daraus resultiert eine höhere Bereitschaft, auch in den wenigen Refugien für Nichtraucher zu qualmen bzw. es zu dulden. In nicht wenigen Fällen ahnden Vollzugsbehörden äußerst zurückhaltend oder gar widerwillig. Öfter schon musste „Pro Rauchfrei“ im Rahmen seiner Verbraucherschutzarbeit zuständigen Beamten geltende Vorschriften erklären oder Verfahren verfolgen bis zur Fachaufsichtsbeschwerde.

Feudale Kleinstaaterei

Für Schulen, Sport- und Freizeitstätten, Pflegeeinrichtungen, Spielplätze und vieles mehr gelten bundesweit ebenfalls unterschiedliche Regeln. Eine Nichtraucherreise durch Deutschland erinnert an Zeiten der feudalen Kleinstaaterei. Doch ist nicht der Gesundheitsschutz aller Bürger unteilbar? Genauso unteilbar, wie er am Arbeitsplatz sein sollte, aber nicht ist, weil die Arbeitsstättenverordnung den Nichtraucherschutz immer noch beschränkt.

Last but not least sind Bürger nicht einmal in ihrer Wohnung vor Rauchbelästigung geschützt, weil Gerichtsurteile zwar Rücksichtnahme von Nachbarn bei Müll, lauter Musik oder Grillen einfordern, aber gleichzeitig Nichtrauchern zumuten, dass ständig Tabakrauch durch Fenster, Türen, Kabelschächte, Lüftungssysteme in ihre Wohnungen ziehen darf.

Rauchen in Fahrzeugen sollte nicht nur im Beisein von Minderjährigen, sondern generell untersagt werden, schon aus Gründen der Verkehrssicherheit. Wovor hat der deutsche Gesetzgeber Angst?

Belege für die Schädigung durchs Passivrauchen gibt es genug. Es wird Zeit, konsequent danach zu handeln. Die körperliche Unversehrtheit aller Bürger ist ein übergeordnetes Ziel. Das Recht des Nichtstörers muss auch beim Gesundheitsschutz Vorrang erhalten gegenüber dem Recht des Störers.

Unser Gastautor ist Vorstandsvorsitzender von Pro Rauchfrei. Der gemeinnützige Verein bearbeitet weit über hundert Beschwerden zu Verstößen gegen den Nichtraucherschutz und weitere hundert Klagen wegen Rauchbelästigung pro Jahr.