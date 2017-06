Konzert für Terroropfer und ihre Angehörige: Schon am Nachmittag sitzen Fans in der Nähe der Konzerthalle und warten, dass es losgeht. (dpa)

Zwei Wochen nach dem Terroranschlag in Manchester geben namhafte Künstler in der britischen Großstadt ein Konzert zu Gunsten der Opfer und ihrer Familien. Auch nach dem erneuten Anschlag am späten Sonnabendabend wurde das Konzert nicht abgesagt.

Auftreten werden die Sängerin Ariana Grande, der Teeniestar Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Katy Perry, Coldplay, Take That und Niall Horan.

Ariana Grande (dpa)

Das Geld soll laut Initiatoren dem "Wir lieben Manchester Notfall-Fonds" zufließen, den die Abendnachrichten aus Manchester und das Rote Kreuz direkt nach dem Attentat nach dem Ariana Grande-Konzert mit 22 Toten und 59 Verletzten eingerichtet hatten.

Das Konzert wird live im Internet übertragen. (cah)