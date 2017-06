Theresa Mays Ambitionen, einen Wandel im Königreich einzuläuten, sind geschrumpft. (dpa)

Premierministerin Theresa May ist zwar offiziell im Amt, aber keineswegs an der Macht. Das hat die Queen‘s Speech mehr als deutlich gezeigt. Die Zeremonie war als Mays politische Krönung gedacht. Jetzt hat das Spektakel jedoch die Realität verdeutlicht, in der die Regierungschefin von der gefeierten Führungsfigur zur Marionette ihrer Partei tief gefallen ist.

Täglich kreisen die Diskussionen in Westminster darum, wie lange sie sich noch halten kann. Das von der Monarchin verlesene Programm hat offenbart, dass Mays Ambitionen, einen Wandel im Königreich einzuläuten, genauso geschrumpft sind wie die Zahl der konservativen Parlamentssitze.

Von ihren angestrebten Reformen ist nichts mehr übrig. Beim EU-Ausstieg verfolgt sie weiter die harte Linie, auch wenn sie konkrete Details schuldig bleibt. Es ist lächerlich und fast peinlich mitanzusehen, wie London ohne Plan, dafür mit übersteigertem Selbstbewusstsein in die komplexen Verhandlungen mit Brüssel zieht. Verflechtungen aus mehr als 40 Jahren müssen gelöst werden. Dabei kann es nur um Schadensbegrenzung gehen – zudem um eine Lösung, die Großbritanniens Wirtschaft so wenig Nachteile wie möglich bringt.

