(Symbolbild) (dpa)

Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mitteilte, wurde der junge Syrer im Regierungsbezirk Leipzigs festgenommen, seine Wohnung wurde durchsucht. Der 29-Jährige stehe unter dem dringenden Verdacht, Mitglied der Terrororganisationen "Jabhat al-Nusra" und "Daesch" (sogenannter Islamischer Staat) zu sein.

Der Syrer habe im syrischen Bürgerkrieg einer al-Nusra-Kampfeinheit angehört und diese in der Region Rakka als "Emir" befehligt. Zudem sei er 2012 an der Eroberung der Stadt Dibsi Afnan und 2013 an der der Stadt Tabka beteiligt gewesen.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch den Haftbefehl gegen ihn erlassen. Er werde am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes vorgeführt, so die Generalbundesanwaltschaft weiter.

Früher am Freitagmorgen hatte die Polizei Leipzig von zwei Festnahmen gesprochen. Die zweite Person habe sich jedoch als nicht verdächtig herausgestellt und sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, sagte ein Sprecher der Polizei Leipzig. (ech)