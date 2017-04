Die Polizei steht vor dem Champs-Élysées. (Reuters)

22:39

n-tv berichtet, dass der erschossene Täter polizeibekannt gewesen sein soll. Seine Wohnung werde durchsucht.

22:27

SkyNews berichtet, dass auch ein zweiter Polizist seinen Verletzungen erlegen ist. Der Angreifer soll eine automatische Waffe, vermutlich eine AK-47, benutzt haben.

22:22

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées hat die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Donnerstagabend mit.

22:15

Die DPA berichtet: Bei der Schießerei auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées ist nach einer neuen Bilanz ein Polizist getötet worden, zwei weitere Beamte wurden verletzt. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, am Donnerstagabend im Sender BFMTV.

Ein Auto habe neben einem Polizeiwagen gehalten, ein Insasse des Autos habe das Feuer eröffnet und einen Polizisten getötet. Anschließend habe er nach ersten Informationen versucht, zu Fuß zu fliehen, und habe dabei auf weitere Polizisten geschossen und zwei verletzt. Die Beamten hätten ihn niedergeschossen.

Der Mann habe wohl eine automatische Waffe benutzt. Es sei noch zu früh, um etwas zum Motiv des Angreifers zu sagen. Ein Polizeigewerkschafter sagte nach Angaben des Senders BFMTV, derzeit werde weder ein krimineller Hintergrund noch ein Terrorakt ausgeschlossen.

22.00

Die Polizei hat die Gegend abgeriegelt, Hubschrauber kreisen über dem Gebiet. Wenigsten ein Täter soll flüchtig sein.

21:58

Die zeitung "Le Figaro" berichtet, dass es mehr als einen Angreifer gab. Das ist aber unbestätigt. Ein Angreifer ist von der Polizei erschossen worden.

21:51

Bei Schüssen auf der Pariser Champs-Élysées ist Medienberichten zufolge ein Polizist getötet worden. Ein weiterer soll verletzt worden sein.

Die Nachrichtenagentur AFP und mehrere Fernsehsender berichten von den Schüssen auf der Pariser Prachtsstraße.

Polizisten in der französischen Haupstadt sind in höchster Alarmbereitschaft. Die Polizei rät zudem per Twitter dazu, den Bereich rund um die Champs-Élysées zu meiden, berichtet heute.de.

Drei Tage vor der Präsidentenwahl in Frankreich ist die Angst groß, dass das Land erneut einen Terroranschlag erleiden muss.