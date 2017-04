Teilnehmer einer Demonstration des Bündnisses «Gemeinsam statt G20» protestieren im April in Hamburg gegen den G-20 Gipfel. (dpa)

Die Sicherheitsfrage sei für die Behörden "eine Herausforderung", allerdings "nicht wegen der Gipfelteilnehmer, sondern weil wir die vor Leuten schützen, die keine friedlichen Absichten haben", sagte Scholz der "Welt am Sonntag" (Hamburg-Ausgabe). Es sei nicht nötig, die Stadt an den Gipfeltagen zu verlassen.

Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer werden am 7. und 8. Juli in der Hansestadt erwartet. Mit Bezug auf die aktuelle Debatte um die Durchführung von Demonstrationen in der Nähe des Veranstaltungsortes Messehallen fügte Scholz in dem Interview hinzu: "Polizei und Versammlungsbehörde werden kluge und abgewogene Entscheidungen dazu treffen. Die Sicherheit der Gipfelteilnehmer steht im Vordergrund, aber es wird möglich sein, dass Meinungen zur Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in der Stadt auch adressiert werden können."

Es werde Demonstrationen geben, "die erkennbar einen friedlichen Ansatz haben und andere, die nur so tun", sagte der Bürgermeister. "Die wird man auseinander halten können. Vielleicht muss man sich das wie einen mittelalterlichen Reichstag vorstellen, bei dem es auch an vielen Orten ein sehr unterschiedliches buntes Treiben gab." (dpa/ lno)