SPD-Vorsitzender Martin Schulz (dpa)

Der bekennende Fußball-Fan Martin Schulz wird es nach der dritten krachenden Niederlage seiner Partei illusionslos sehen: Nun spielt seine SPD nur noch um den Klassenerhalt – also die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, womöglich auch nach einem Trainerwechsel. Die Meisterfeier im Kanzleramt aber ist weiter weg denn je.

Was sollte denn auch bis zum 24. September noch geschehen, um eine Union, die vor Kraft kaum laufen kann, so sehr zu schwächen? Drei Wahlsiege in Folge, zwei davon gegen zunächst haushoch favorisierte SPD-Amtsinhaber!

Selbst wenn Ursula von der Leyen wegen des Bundeswehr-Skandals zurücktreten sollte, selbst wenn Wolfgang Schäuble aus Verärgerung über irgendetwas (Eurobonds, Steuerversprechen) seinen Job hinschmeißen sollte, selbst wenn sich Horst Seehofer mit Thomas de Maizière verbünden und beide „Deutsche Leitkultur!“ schreien sollten – selbst dann hätte Martin Schulz bestenfalls Aussicht auf den Vizekanzler-Sessel neben Angela Merkel. Und da will er ja erklärtermaßen keinesfalls Platz nehmen.

SPD will zurück in die 70er Jahre

Schulz wird also mit der Tapferkeit, die schon viele prominente Parteisoldaten der SPD auszeichnete, weiterkämpfen – in der Gewissheit, dass er am Ende zu jenen gehört, die auf dem Feld liegen bleiben. Hans-Jochen Vogel, Johannes Rau, Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück lassen grüßen. Und ausgerechnet von jenem Kandidaten, der es dann mal geschafft hat, distanziert sich die SPD heute nach Kräften. Gerhard Schröders Agenda 2010 wird geradezu als Ketzerei verteufelt.

Die Tragik der SPD liegt darin, dass sie mit einem neuen Kopf zurück in ihre seligen 70er Jahre will. Das aber würde nur klappen, wenn die deutsche Gegenwart aus Not, Elend und Willkür bestehen würde – und die SPD aus der Opposition heraus diese Zustände angreifen könnte. Doch das Gegenteil ist der Fall und die Union – längst nicht nur Merkel – erntet die Früchte von Schröders Agenda.

Nun betonen zwar alle, Sozis wie Schwarze, dass die NRW-Wahl ausschließlich durch landespolitische Themen entschieden worden sei. Auf den ersten Blick stimmt das: Es ging nicht um Europa, transatlanische Beziehungen, Auslandseinsätze. Auf den zweiten Blick aber wird man erkennen, dass die abgewählte Landesmutter Hannelore Kraft sieben Jahre lang für genau jene Rolle rückwärts der SPD stand, mit der sie nun auch bundesweit scheitert.