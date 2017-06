(Symbolbild) (dpa)

Wie das spanische Innenministerium mitteilte, konnten die Ermittler am Mittwoch vier Verdächtige im spanischen Tourismuszentrum Palma de Mallorca sowie je einen in Großbritannien und in Deutschland stellen.

An den Ermittlungen in Deutschland soll das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen sein. Den Ermittlern zufolge gehörten die sechs Festgenommenen einer Zelle des Daesch an. In radikalen Videobotschaften hätten sie den Dschihad verherrlicht und Selbstmordanschläge in Europa unterstützt.

Im britischen Birmingham wurde ein 44-jähriger Mann festgenommen. Die englische Metropole gilt als eine der Brennpunkte der islamistischen Szene im Vereinigten Königreich. Mehrere Terroranschläge in Manchester und London hatten in diesem Jahr das Land erschüttert. Dabei hatte es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. (dpa)