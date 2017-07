G20-Gegner und der Polizei sind in Hamburg zusammengestoßen. (Rafael Heygster)

Bei den Zusammenstößen zwischen G20-Gegnern und der Polizei waren am Donnerstagabend nach Behördenangaben insgesamt 111 Beamte verletzt worden. Die Polizei setzte während und nach der Protest-Aktion "Welcome to Hell" Wasserwerfer ein.

Unter den verletzten Beamten befinden sich nach neuesten Informationen auch Bremer Polizisten: Sieben Beamte seien bei dem Einsatz verletzt worden, teilte die Polizei Bremen dem WESER-KURIER mit.

Sechs Polizisten wurden demnach leicht, einer schwer verletzt. Den Schwerverletzten hatte ein Wurfgeschoss am Helm getroffen. Er ist einer Klinik zur Behandlung. Die anderen sechs Polizisten können ihren Dienst in Hamburg fortsetzen. Bremen schickt zudem weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung nach Hamburg.

Unbestätigt ist bislang, ob zwei der Verletzten durch Präzisionszwillen getroffen worden seien.

Auch die Dienstfahrzeuge der Polizisten wurden beschädigt. (Bundespolizei Hannover)

17 verletzte Polizisten aus Niedersachsen

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur dpa bekannt gegeben, dass 17 niedersächsische Polizisten bei dem Einsatz auf dem Fischmarkt verletzt worden seien.

Wie die Bundespolizei Hannover mitteilte, hatten rund 60 vermummte Personen Bundespolizisten am Bahnhof in Altona angegriffen. Die Angreifer beschädigten drei Dienstfahrzeuge. Sie zerstörten Scheiben mit Steinen und einem Hammer. Ein Fahrzeug wurde durch ein "Molotowcocktail" getroffen, fing aber kein Feuer. Ein in einem Dienstfahrzeug befindlicher Beamter erlitt bei dem Angriff Schnittwunden am Unterarm.

Durch Augenverletzung und Gehirnerschütterungen sind vier Beamte dienstunfähig.

Hamburger Polizei braucht mehr Unterstützung

Angesichts der massiven Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel hatte die Hamburger Polizei am Freitagvormittag weitere Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Darunter auch Bremer Polizisten. Wie viele genau, ist nicht bekannt.

Derzeit wird der Gipfel von etwa 19.000 Polizisten geschützt, weit mehr als 1000 kommen aus Niedersachsen. (var/the/dpa)

