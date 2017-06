Aufmerksamkeitsschwächen und psychische Beschwerden: digitale Medien verhindern, dass sich Jugendliche entspannen und konzentrieren können. (dpa)

Berufseinsteiger leiden zunehmend an psychischen Beschwerden und Aufmerksamkeitsschwächen – weil digitale Medien verhindern, dass sie entspannen und sich konzentrieren können. Die Folge: Auszubildende sind deutlich häufiger krankgeschrieben als Berufstätige insgesamt. Das ist ein Ergebnis des Gesundheitsreports 2017, den die Techniker Krankenkasse (TK) am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. „Auch in Bremen zeigt sich diese Entwicklung sehr, sehr deutlich, das hat uns schon überrascht“, sagt der Chef der Bremer TK-Landesvertretung, Sören Schmidt-Bodenstein. Auszubildende im kleinsten Bundesland fallen danach mit 2,01 Krankschreibungen pro Kopf doppelt so häufig aus wie die Beschäftigten insgesamt. Die Zahlen für die anderen Bundesländer sind nahezu identisch.

Trotz der häufigen Krankschreibungen fielen die Lehrlinge allerdings mit 11,6 Fehltagen 3,2 Tage kürzer aus als der Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür sind dem Gesundheitsreport zufolge zum einen Bagatellerkrankungen wie Erkältungen, die bei Auszubildenden für besonders häufige, dafür aber kurze Fehlzeiten verantwortlich sind. Allerdings ist nach Angaben der Experten auch eine weitere, „besorgniserregende Entwicklung“ zu beobachten: Seit der Jahrtausendwende haben bei den Berufseinsteigern psychische Störungen deutlich stärker zugenommen als bei den Beschäftigten insgesamt.

„Und dieser Trend fällt in Bremen sogar noch stärker aus als im Bund“, betont Schmidt-Bodenstein. „Während bei den Azubis ein Anstieg von 118 Prozent zu beobachten ist, sind die Ausfalltage aufgrund psychischer Beschwerden bei allen Beschäftigten um 95 Prozent gestiegen.“ Für den Bund nennt der Report bei den Azubis ein Plus von 108 Prozent und „nur“ 88 Prozent bei den Beschäftigten über alle Altersgruppen hinweg. Allerdings fällt nicht nur der Diagnose-Anstieg für Auszubildende seit dem Jahr 2000 aus dem Rahmen – er hält auch an: Während psychische Erkrankungen insgesamt seit drei Jahren nicht mehr zunehmen und 2016 sogar leicht zurückgingen, nahm die Zahl der Krankschreibungen bei den Azubis dagegen unvermindert zu.

Ein Teil des Erkrankungsgeschehens ist nach Worten des TK-Vorstandschefs Jens Baas auf die zahlreichen Veränderungen zurückzuführen, die mit dem Verlassen der Schule und dem Start in eine Berufsausbildung einhergehen: Oftmals markiere der Ausbildungsbeginn den Auszug aus dem Elternhaus oder sogar einen Ortswechsel, der Tagesablauf verändere sich, das gewohnte soziale Umfeld gehe verloren.

Einfluss digitaler Medien

Einen mindestens ebenso starken Einfluss misst der TK-Vorstand den digitalen Medien zu. Einerseits würden diese von jungen Leuten mit größter Selbstverständlichkeit genutzt. Andererseits erschwerten Smartphone, Tablet und Co. aber das Entspannen und Abschalten. Der hohe Stresslevel der Berufseinsteiger ist nach Ansicht des Neurologen Volker Busch auch darauf zurückzuführen, dass ein „Leben online“ das Gehirn viel Kraft koste und eine Regeneration kaum mehr möglich sei.

Digitale Medien seien im beruflichen Alltag und in der Freizeit permanent präsent, das erfordere einen ständigen Aufmerksamkeitswechsel und führe zu Konzentrationsschwierigkeiten. Das werde vor allem bei jungen Menschen beobachtet, die mit diesen Medien aufgewachsen seien. Sie würden die Medien selbstverständlich und intuitiv benutzen, was für den Beruf von Vorteil sei. Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement würden aber immer häufiger aus Unternehmen berichten, dass es Azubis schwer falle, sich über längere Zeit zu konzentrieren, dass sie mehr Stress empfänden und Probleme hätten abzuschalten, so TK-Vorstand Baas. „In der Forschung haben wir beobachtet, dass in den Industrienationen die kreativen Leistungen nachlassen, und man vermutet, dass da ein Zusammenhang besteht“, betont Neurologe Busch. „Man spricht von einer kognitiven Verstopfung an Informationen. Sie führt dazu, dass wir Schwierigkeiten haben, Dinge sinnvoll miteinander zu verknüpfen.“ Das führe zu psychischer Überforderung.

Der Bremer TK-Chef fordert von Unternehmen, ihren Fokus beim Gesundheitsmanagement stärker auf Auszubildende zu richten: „Das kommt nicht nur den jungen Menschen und ihrer Gesundheit zugute. In Zeiten des Fachkräftemangels steigert das die Attraktivität eines Arbeitgebers“, betont Schmidt-Bodenstein. Betriebliches Gesundheitsmanagement bestehe nicht nur daraus, einen rückenfreundlichen Stuhl ins Büro zu schieben.