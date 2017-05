Hannelore Kraft legte nach der Abwahl von Rot-Grün alle Ämter in der SPD-Führung nieder (dpa)

An Hannelore Kraft hat die Niederlage der SPD nicht gelegen. Die patente Mülheimerin hat in allen Umfragen, bei denen nach den Präferenzen bei der Direktwahl des Ministerpräsidenten gefragt wurde, mit deutlichem Vorsprung vor ihrem Herausforderer Armin Laschet (CDU) geführt. Sie war lange Zeit die beliebteste Politikerin in Deutschland, musste aber jetzt dennoch eine bittere Schlappe einstecken und zurücktreten. Aus gutem Grund: Die Bilanz der rotgrünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen war –bei aller Sympathie für sie persönlich – im Ergebnis mangelhaft.

Da wäre zunächst die dramatisch auseinanderlaufende wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Während das Rheinland und Westfalen prosperieren, lahmt der Strukturwandel speziell im Norden des Ruhrgebiets gewaltig. Weit und breit ist kein Ersatz für die wegbrechenden Arbeitsplätze in der Montanindustrie in Sicht. Die Alternativen lauten: Entweder wegziehen oder von Transferleistungen des Staates bzw. der Sozialversicherungen leben.

Das Ruhrgebiet wird sich gesundschrumpfen müssen. Die SPD-geführte Landesregierung hatte bisher noch keinen Mut gefunden, ihren Stammwählern reinen Wein einzuschenken. Statt neue Strukturen aufzubauen, alimentiert man an Rhein und Ruhr immer noch zum Sterben verurteilte Industriezweige mit Milliardensummen. So zum Beispiel im Bergbau: Dort werden hoch qualifizierte und gut ausgebildete Fachkräfte mit 50 Jahren in den Vorruhestand geschickt, deren Fähigkeiten und Kenntnisse an anderer Stelle durchaus gefragt sind.

Auch die Grünen haben in NRW versagt

Ein weiterer Grund der Niederlage heißt Ralf Jäger. Der Innenminister und enge Vertraute Hannelore Krafts war stets eifrig bemüht, die Verantwortung für das Versagen der von ihm geführten Behörden anderen in die Schuhe zu schieben. Die Liste der Beispiele ist lang: Sie reicht von der Love Parade-Desaster über die Vorgänge der Kölner Silvesternacht bis hin zum Versagen der Sicherheitsbehörde beim Fall Anis Amri. Am Ende haben die Bürger die durchsichtigen Manöver des nassforschen Innenministers durchschaut und ihn abgestraft.

Noch schlimmer versagt haben die Grünen in NRW. In den vergangen sieben Regierungsjahren ist es ihnen nicht gelungen, eine charismatische Gestalt wie Robert Habeck in Schleswig-Holstein oder Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg hervorzubringen. Bildungsministerin Sylvia Löhrmann diente bestenfalls als Gesicht einer gnadenlos verfehlten Schulpolitik, in der Unterrichtsstunden nicht mehr als ausgefallen gelten durften, sobald sie mehr schlecht als recht vertreten wurden.

Potemkinsche Dörfer baute die Ministerin auch bei der Umsetzung der Inklusion an den Schulen in NRW auf. Auch hier scheiterte sie an der Realität. So ist zum Beispiel kaum eine Schule im Land barrierefrei. Im Gegensatz zu ihren Kollegen aber zeigte Löhrmann zumindest im Ansatz Flagge. Gesundheitsministerin Barbara Steffens kümmerte sich mehr um Nichtraucherschutz und Globuli als um Krankenhauskeime, und der Siegerländer Johannes Remmel sah es offensichtlich als seine Hauptaufgabe an, wichtige Projekte aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium zu behindern.

Desolate Infrastruktur

Dabei ist Nordrhein-Westfalen mit 28 Prozent aller gemeldeten Stillstands-Kilometer Stauland Nummer eins. Die desolate Infrastruktur wird zunehmend für die Wirtschaft zum Problem. Was nutzt die geografisch günstige Lage, wenn auf den Autobahnen zwischen Dortmund über Duisburg bis nach Köln täglich nichts mehr geht, alles nur noch Schlange steht?

Gleich zwei Autobahnbrücken über den Rhein sind so marode, dass sie dringend ersetzt werden müssen: die A 1 bei Leverkusen und die A 40 bei Duisburg. Wichtige Bahnprojekte wie der Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Dortmund oder die Betuwe-Linie, die dem wirtschaftlich wichtigen Güterverkehr zwischen Rotterdamer und dem Duisburger Hafen dient, kommen nicht voran.

Es war eher die Schwäche ihrer rot-grünen Landesregierung statt die Stärke der Opposition, die das politische Ende von Hannelore Kraft einläutete. Schon vor der Wahl haben junge CDU-Abgeordnete um Jens Spahn die Messer gegen den Spitzenkandidaten Laschet gewetzt. Jetzt hat der liberale und leutselige Integrationsminister aus dem Kabinett Rüttgers – Spitzname: „Türken-Armin“ – die Chance, es seinen zahlreichen parteiinternen Kritikern zu zeigen. Vielleicht an der Spitze einer Großen Koalition, die als einzige die Kraft haben dürfte, die lange liegengebliebenen Probleme des größten Bundeslandes zu lösen.