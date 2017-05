Imam Sheikh Ahmad al-Tayyeb (l) und Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) beim Evangelischen Kirchentag. (Maurizio Gambarini, dpa)

Bewaffnete Terroristen hatten bei einem Anschlag auf einen Bus mit koptischen Pilgern in Ägypten 23 Menschen ermordet. Während der laufenden Veranstaltung traf die Nachricht über das Attentat bei de Maizière ein – und al-Tayyeb reagierte sofort.

„Seien Sie sich bitte sicher, dass kein Ägypter mit solchen Taten sympathisiert“, sagte der wichtigste Gelehrte des arabischen Raums. „Kein Christ, kein Muslim.“ Terror sei ein „Werk des Teufels“ und könne „kein Werk von Gottesgläubigen sein“.

Schluss mit den Verbrechen im Namen der Religionen

Es sei an der Zeit, dass Christen und Muslime gemeinsam ihre Glocken läuteten und von den Minaretten riefen: „Schluss mit den Verbrechen im Namen der Religionen.“ De Maizière seinerseits würdigte die Bemühungen der Kairoer Universität im Kampf gegen den islamischen Terrorismus.

So hatten die Theologen der al-Azhar-Universität in der Vergangenheit etwa eine Fatwa veröffentlicht, in der sie Terrororganisation Daesch verurteilten. Zudem betonte der Bundesinnenminister, dass auch Muslime „Teil unseres Volkes und Teil unseres Landes" seien.

Sie seien in Deutschland zwar in der Minderheit, stellten aber eine große und sichtbare Minderheit dar. Es sei wichtig, dass auch Muslime, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ein Teil der deutschen Gesellschaft würden. "Aber wir fordern von ihnen zugleich, unsere Grundwerte zu akzeptieren und mit Offenheit auf andere zuzugehen."

An vielen Orten in Berlin ging es um Grundwerte

Doch nicht nur auf dem Messegelände, auch an vielen anderen Orten in Berlin ging es am Freitag um Grundwerte. Zum Beispiel im Berliner Dom. Dort traf der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit dem Soziologen Armin Nassehi zusammen – einen Tag, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama diskutiert hatte, sprachen sie über Vertrauen und Toleranz in der Gesellschaft.

Und während auf der Empore kurzzeitig ein Transparent mit dem Begriff „Gottkanzler“ zu sehen war, wirkte der in einem schwarzen Anzug auftretende Schulz geradezu unscheinbar vor der Pracht des wilhelminischen Prunkbaus. „Was wissen wir eigentlich? Und wer glaubt es uns?“ beginnt der Kanzlerkandidat, nachdem er sich dem Publikum als „Klosterschüler“ und „passiver Katholik“ vorgestellt hatte.

Die Zuhörer erfahren, dass Martin Schulz lieber in Büchern nachschlägt, als mit dem iPad zu googeln. Immer wieder fallen flotte Sprüche, immer wieder versucht Schulz, komplizierte Themen an einfachen Alltagsbeispielen zu vermitteln. „Wenn jemand sagt, ich weiss, dass meine Partnerin mich liebt, wird es schwieriger“, sagt Schulz. Dies sei eine „gefühlte Wahrheit“. „Liebe fühlt sich an wie Sonnenschein, aber es ist viel schwieriger, das nachzuprüfen.“

Bedeutung des Vertrauens

Besonders betont der frühere Präsident des EU-Parlaments die Bedeutung des Vertrauens als Grundlage der Politik. „Es ist wichtig für unsere Demokratie, das Vertrauensverhältnis zu den Politikern wiederherzustellen“, sagt Schulz. „Wie soll jemand einem Politiker vertrauen, der einen Wahlkampf mit fantastischen Versprechen führt, diese dann aber nicht umsetzen kann?“

Er selbst hüte sich „vor solchen Versprechungen, denn sie gefährden die Glaubwürdigkeit in der Politik.“ Was angesichts des noch nicht vollständig vorhandenen eigenen Wahlprogramms des Kanzlerkandidaten allerdings auch keine Aussage ist, die Martin Schulz irgendetwas abverlangen würde. Ohnehin bleibt der Sozialdemokrat an diesem Freitag auf der Metaebene.

Er spricht über Werte in der Politik, aber nicht über seine ganz konkrete, eigene Politik. Selbst als er auf das Thema Drohnen kommt, zu dem Merkel und Obama am Vortag klare Position bezogen haben, gibt Schulz nur Fragen wieder, die sich Menschen gestellt hätten: „Wie kann es sein, dass in einer Demokratie abseits jeglicher Öffentlichkeit solche Aktionen durchgeführt werden? Wie kann es sein dass solche Befehle ohne parlamentarische Kontrolle erfolgen?“

Anders ist es nur bei einem Thema: Dem Auftritt Donald Trumps bei der NATO in Brüssel. Trump sei im Stil eines „autokratischen Herrschers“ aufgetreten. Sein Verhalten sei nicht zu akzeptieren – zumal die von Trump gedemütigte Bundeskanzlerin Angela Merkel „das gesamte deutsche Volk repräsentiert.“