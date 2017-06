Welches Brexit-Modell wird sie wählen? Theresa May (dpa)

Die Assoziation mit der Scheidung einer Ehe mögen in Brüssel viele nicht mehr hören. Und dennoch wurde kaum ein anderes Bild öfter gebraucht als dieses, um den Austritt Großbritanniens aus der EU zu beschreiben. An diesem Montag soll es – endlich – losgehen. Denn inzwischen wich Ungeduld dem Schmerz über den bevorstehenden Verlust. Als Ratspräsident Donald Tusk am 29. März den zuvor erhaltenen Brief aus London in seinen Händen hielt, suchte er nach Worten. Weil insgeheim doch noch die Hoffnung bestand, dass der Brexit eben doch nicht Brexit bedeuten könnte. „Wir vermissen euch jetzt schon“, sagte Tusk damals. Dabei steht der Trennungsschmerz erst noch bevor.

Wenn sich der EU-Chefunterhändler Michel Barnier an diesem Montag mit dem ersten britischen Minister für den Austritt aus der Europäischen Union, David Davis, trifft, geht es um viel mehr als das obligatorische Händeschütteln. Nur wenige informelle Treffen hatte es in der Vorwoche zwischen Barnier, dem britischen EU-Botschafter Tim Barrow und Olly Robbins gegeben, der als „Sherpa“ von Premierministerin Theresa May gilt – also als eigentlicher Unterhändler. Doch Barnier bestand darauf, dass beide Seiten mit einer offiziellen Begegnung den Auftakt markieren. Wohl auch deshalb, weil die Verhältnisse auf britischer Seite nach wie vor unklar sind.

Geschwächte Regierung

Bis Donnerstag war völlig offen, ob das insgeheim längst kursierende Startdatum des 19. Juni tatsächlich haltbar sei. Schon machte der 22. oder gar 23. des Monats die Runde, was Barnier hinter verschlossenen Türen für wahrscheinlicher hielt. Offiziell stritt die Kommission dies ab. Die Symbolik des Tages wäre eine doppelt schmerzhafte gewesen – denn am 23. Juni 2016 stimmten die Briten in ihrer Volksabstimmung für den Austritt.

Dass die Verhandlungen darüber fast ein ganzes Jahr später beginnen, hat in Brüssel immer wieder für Verärgerung gesorgt. Erst am 29. März kam das offizielle Austrittsgesuch. Schon damals hieß es, dass wegen der nötigen Vorbereitungen ein Start vor Juni unwahrscheinlich sei. Dass May zwischenzeitlich einmal Neuwahlen ausrufen würde, ahnte niemand.

Mehr zum Thema Die wichtigsten Fragen zum Brexit-Verfahren Wie werden die Verhandlungen ablaufen? Was sind die Schwierigkeiten? Und was was passiert mit den ... mehr »

Wie sich die dadurch sichtlich geschwächte Regierung in den Verhandlungen geben wird, sorgt in Brüssel für große Unsicherheit. Man hält sich an kleinen Dingen fest, wie dem Raster für die Gespräche. Montag von elf bis 18 Uhr, auf Englisch – mit der Option für Barnier, ins Französische zu wechseln, um Nuancen besser zum Ausdruck zu bringen.

Dann aber geht es ans Eingemachte. Schon wird gemunkelt, London bringe womöglich ein Geschenk zum Auftakt mit: Für die EU steht die Sicherung der Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger ganz oben auf der Liste. Käme Davis tatsächlich mit einer Zusicherung nach Brüssel, dass alle, die jetzt dort leben, auch in Zukunft bleiben dürfen, könnte das ein Eisbrecher sein.

Streit um Pensionszahlungen für britische EU-Beamte

Denn was danach kommt, dürfte für hitzige Diskussionen sorgen. Die Gemeinschaft will, dass das Vereinigte Königreich nicht nur die Beiträge für den laufenden Haushalt bis 2020 zahlt, sondern auch alle bereits von der EU zugesicherten Projekte über diverse Fonds und Förderprogramme wie geplant mit­finanziert. Hinzu kommen Pensionsan­sprüche von derzeit 1800 britischen EU-Beamten.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn es gilt, mehr als 20.000 Gesetze, die Großbritannien mit der EU verbinden, zu entwirren. Es sei denn, May lässt sich von den ersten Abtrünnigen in ihrem Kabinett überzeugen, dass ein „weicher“ Brexit doch die bessere Lösung sein könnte. Viele halten das „Norwegen“-Modell für das günstigste. Doch dafür müsste das Vereinigte Königreich weiter Beiträge zum EU-Budget leisten, die meisten der EU-Gesetze mittragen, ohne aber darüber mitentscheiden zu können.

Und schließlich: London müsste die vier Grundfreiheiten beibehalten, die untrennbar mit dem Binnenmarkt verbunden sind: freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Im Gegenzug bliebe der Zugang dazu erhalten. Gerade die Niederlassungsfreiheit von EU-Bürgern aber war den Briten ein Dorn im Auge. Allein eine Million Polen leben und arbeiten in Großbritannien, wo man den Zuzug be­grenzen möchte. Also doch ein „harter“ Brexit?

Es sind viele Fragen, die auf Barnier und sein Team warten. Und die Gemeinschaft steht erst am Anfang dieser Scheidung, die zumindest in Brüssel eigentlich niemand will.

Rechtslage für EU-Bürger in Großbritannien unsicher

Die Zahlen über die EU-Bürger in Großbritannien gehen bisweilen auseinander, weil die Datenlage löchrig ist. So spricht die britische Regierung in ihrem Weißbuch zum Brexit von 2,8 Millionen EU-Bürgern im Vereinigten Königreich. Die europäische Statistikbehörde Eurostat weist dagegen für 2016 rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien aus. Ihre Rechte wären im Fall eines „ungeordneten Austritts“ nicht mehr gesichert ‒ vor allem jenes, das es ihnen erlaubt, dort zu leben und zu arbeiten, ohne eine Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis zu benötigen. Wer keine Chance hat, die britische Staatsbürgerschaft zu bekommen, könnte also einfach ausgewiesen werden oder müsste ein Visum beantragen. Das träfe aber umgekehrt auch die auf dem Festland lebenden Briten.