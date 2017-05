Iran müsse den USA dankbar sein für den Atomvertrag: US-Präsident Donald Trump (Reuters)

US-Präsident Donald Trump hat in Jerusalem seine scharfe Kritik am Iran erneuert. US-Präsident Donald Trump hatte den Iran in Riad für Instabilität im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Der saudische König Salman hatte den Iran als "Speerspitze" des Terrorismus bezeichnet. Im gesamten Mittleren Osten fänden sich die Zeichen einer iranischen Unterstützung des Terrorismus, sagte Trump am Montagabend vor einer Unterredung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Ob es um den Jemen gehe, um den Irak oder um andere Länder: "Wir sehen die Spuren des Irans." Es gehe um Soldaten, Geld und Waffen, sagte Trump.

Der Iran müsse den USA eigentlich für den Atomvertrag sehr dankbar sein, sagte Trump, aber statt eines Dankes fühlte sich das Land ermutigt, "Wir haben ihnen eine Rettungsleine zugeworfen", sagte Trump. Die USA hätten im Iran für Wohlstand und Wachstum gesorgt und für die Möglichkeit, den Terrorismus fortzusetzen. "Der Vertrag ist unglaublich", sagte Trump.

Es gilt als unwahrscheinlich, dass Trump den Iran-Deal kündigt

Trump hatte den Atomvertrag bereits während des Wahlkampfes als katastrophal bezeichnet und Nachverhandlungen angedroht. Trotz der Äußerungen in Jerusalem gilt es aber als sehr unwahrscheinlich, dass die USA das Abkommen aufkündigen oder neu verhandeln.

Der frisch wiedergewählte iranische Präsident Hassan Ruhani hat auf die scharfen Verbalattacken der USA und Saudi-Arabiens gelassen reagiert. "Unser Ziel ist die Bekämpfung des Terrorismus und dafür sind wir weiterhin bereit zu einer Zusammenarbeit mit den Ländern in und jenseits der Region", sagte Ruhani am Montag.

Ruhani: "Wir produzieren unsere Waffen selbst"

Der Iran werde auch wegen der milliardenschweren Waffenkäufe der Saudis nichts unternehmen, sagte Ruhani. "Die bezahlen den Amerikanern dafür Milliarden, wir brauchen das nicht, denn wir produzieren unsere Waffen selbst." Er rate den Saudis aber, statt der Bewaffnung etwas für Demokratie zu tun. "Die Saudis haben in ihrem Leben noch nie eine Wahlurne gesehen und wissen daher auch nicht, was Wahlen sind."

Frisch wiedergewählt: Irans Präsident Hassan Ruhani (dpa)

Der Terrorismus könne mit Gipfeltreffen wie dem in Riad nicht bekämpft werden. "Das war eine Show und hatte keinen politischen Wert", sagte Ruhani auf einer Pressekonferenz in Teheran. Auch Washingtons Waffendeals mit Riad lösten das Problem nicht. Der Terror werde an den Fronten in Syrien und im Irak bekämpft. "Dort ist der wahre Kampf, nicht in Riad." Daher unterstütze der Iran auch die Truppen an den Fronten.

Trump trifft möglicherweise Ruhani

"Wir wissen immer noch nicht, was die neue amerikanische Regierung überhaupt plant und will", sagte der Präsident. Daher könne er die amerikanische Außenpolitik sowie die Äußerungen seines amerikanischen Amtskollegen nicht "sachlich beurteilen".

Ein Treffen mit Trump wollte Ruhani nicht ausschließen. Während der Atomverhandlungen hätten beide Länder konstruktive Verhandlungen geführt, die in das Abkommen von 2015 mündeten, sagte Ruhani. (dpa)