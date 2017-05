Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Grundsatzrede über den Islam Trumps Gipfeltreffen mit islamischen Staaten hat begonnen

US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad zu einem Gipfeltreffen mit Führern islamischer Staaten zusammengekommen. Am Nachmittag will Trump dort eine lang erwartete Grundsatzrede über den Islam halten.