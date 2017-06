Angst vor einem, der sich nicht scheut sich lächerlich zu machen: Donald Trump. (dpa)

Der Schwerttanz von Donald Trump neulich in Riad hatte es in sich. Inmitten saudischer Scheichs hüpfte der US-Präsident unbeholfen von einem Bein aufs andere und fuchtelte dabei mit der Waffe herum. Die Bilder gingen um die Welt. Die Reaktionen waren zumeist Hohn und Spott, aber auch Angst vor einem, der sich nicht scheut sich lächerlich zu machen.

Im Iran überwog Letzteres, denn Trump wollte damit einen entschlossenen Schulterschluss sunnitischer Staaten gegen den schiitischen Iran demonstrieren. Das trumpsche Säbelrasseln hat jedoch zunächst einmal Katar getroffen. In der Hauptstadt Doha gibt es leere Regale und überfüllte Einkaufswagen in den Supermärkten.

Über soziale Medien werden Tipps ausgetauscht, wo es was noch gibt. Die Einwohner der Hauptstadt des 2,7 Millionen Menschen zählenden Emirats tätigen Hamsterkäufe. Das reichste Land der Welt, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung, schlüpft urplötzlich in das Verhalten eines Armutslandes.

Der Grund dafür sind die US-Verbündeten Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und der Jemen, die ihre Beziehungen zum Nachbarn am Golf abgebrochen haben und Katar isolieren wollen. Sie werfen dem Golfkooperationsmitglied Unterstützung von Terrorgruppen vor.

Mächtig unter Druck

Am Montag wurden die Flüge von und nach Doha in diese Länder eingestellt, die Botschafter ausgewiesen. Saudi-Arabien will gar alle Kataris binnen zwei Wochen aus dem Land verbannen. Der Landweg für Lebensmittellieferungen und andere Güter ist zu, die einzige Landgrenze zu Saudi-Arabien geschlossen. Katar ist mächtig unter Druck.

Eigentlich wollte US-Präsident Trump den Iran isolieren. In seiner Rede in Riad Ende Mai warf er dem Land Unterstützung des Terrorismus vor: „Der Iran finanziert, bewaffnet und bildet Terroristen, Söldner und andere extremistische Gruppen aus“, sagte der Amerikaner. Dies gelte vom Libanon über den Irak bis hin zum Jemen.

Dass jetzt die gleiche Rhetorik für den Boykott gegen Katar vonseiten Saudi-Arabiens verwendet wird, ist auf den ersten Blick wohl ein Versehen. Denn Emir Tamim bin Hamad al-Thani zeigte sich entspannt mit Donald Trump an der Seite im Vieraugengespräch beim Gipfel in Riad.

Der Schritt hat System

Die USA unterhalten eine wichtige Militärbasis außerhalb von Doha, von wo aus der Einsatz im Irak 2003 befehligt und koordiniert wurde. Von daher ist Katar ein wichtiger Partner der Amerikaner, die jetzt um Schadensbegrenzung bemüht sind. Auf den zweiten Blick allerdings hat der Schritt Saudi-Arabiens und der anderen ihm hörigen Staaten System.

Seit Jahren kämpft der Wüstenstaat mit dem Iran um die Vorherrschaft in der Region und sieht Teheran als Hauptgegner. Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien hat US-Präsident Trump den Standpunkt Riads gestützt: Der Iran ist der Feind, Saudi-Arabien ist die Ordnungsmacht am Golf.

Trump versprach den Saudis Waffenlieferungen im Wert von über 110 Milliarden Euro – ein größtmögliches Zugeständnis an die Außen- und Sicherheitspolitik. Riad fühlt sich seitdem gestärkt. Nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, musste Katar nun einen Denkzettel erhalten. Trumps Rede hat die Golfstaaten gespalten.

Schadenfreude im Iran

Das US-Präsidialamt teilte mit, der Präsident werde sich bemühen, die Lage zu deeskalieren. Der Brandstifter wird zum Feuerwehrmann. Die Vereinigten Staaten wollten keinen „dauerhaften Bruch“ zwischen den Golf-Staaten, erklärte ein ranghoher Vertreter der Trump-Regierung. Sollten die Staaten des Golf-Kooperationsrates angesichts der Spannungen einen Sondergipfel anberaumen, werde ein US-Vertreter dazukommen, kündigte er an.

„Wir wollen sie in die richtige Richtung bringen.“ Der Bruch unter den US-Verbündeten löst im Iran Schadenfreude aus. „Das war wohl der erste Riss in der Anti-Iran-Koalition und auch das erste Ergebnis des Schwerttanzes in Riad“, twittert Hamid Aboutalebi, Vizestabschef im Präsidialamt. Er sei verwundert, wie politisch „zerbrechlich die arabischen Staaten sein müssen, wenn ein kleines Emirat wie Katar für sie zu einer strategischen Gefahr wird“.

Tatsächlich hat Katar vergleichsweise enge Beziehungen zum Iran. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind eng, beide Staaten teilen sich das größte Erdgasfeld der Erde. Zehntausende Iraner leben in Katar. Emir al-Thani gratulierte Hassan Rohani kürzlich telefonisch zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen und nannte das Land eine „islamische Macht“. Die Saudis schäumten vor Wut.