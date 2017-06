Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko (l.) und der EU-Botschafter für die Ukraine, Hugues Mingarelli, stehen in Kiew (Ukraine) neben einem "visa-free timer". (dpa)

In den ersten Stunden seien gleich 600 Ukrainer mit neuen biometrischen Pässen in die EU gereist, teilte der ukrainische Grenzschutz der Agentur Interfax zufolge mit.

Die neue Reisefreiheit bedeute für die Ukraine die endgültige Loslösung von der Sowjetunion, sagte Präsident Petro Poroschenko am Samstag. "Die Worte "Back in the USSR" werden wir jetzt nur noch von den Beatles hören." Von den 40 Millionen Ukrainern habe bereits jeder Zehnte einen biometrischen Pass.

Der Visumfreiheit waren Jahre schwieriger Verhandlungen zwischen Kiew und Brüssel vorangegangen. Ukrainer dürfen nun bis zu 90 Tagen als Touristen in der EU verbringen. Für viele Bürger des verarmten Landes sind Auslandsreisen aber kaum erschwinglich.

Im Osten der Sowjetrepublik dauerte unterdessen die Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten an. Seit Samstag seien vier ukrainische Soldaten getötet und vier verletzt worden, teilte das Militär am Sonntag mit. (dpa)