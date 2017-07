Nach den Ausschreitungen beim Freitagsgebet tragen Palästinenser einen alten Mann davon. (Reuters)

Bei Konfrontationen in Jerusalem und der Umgebung sind nach den Freitagsgebeten auf dem Tempelberg rund 20 Palästinenser verletzt worden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mussten sie in Krankenhäusern behandelt werden, weil sie von Hartgummigeschossen getroffen wurden oder Tränengas einatmeten. An Militärsperren bei Ramallah und Bethlehem kam es zu Unruhen.



Aus Sorge vor neuer Gewalt waren Tausende israelischer Polizisten im Einsatz und Bataillone der Armee in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Palästinenser sind empört, weil Israel nach einem blutigen Anschlag vor einer Woche am Tempelberg Metalldetektoren an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hat. Israel argumentiert mit Sicherheitserwägungen, die Palästinenser sprechen von einem Übergriff.



Am Freitag erlaubte Israel nur Männern über 50 und Frauen den Zutritt zum Tempelberg, der Juden und Muslimen heilig ist. Hunderte jüngerer Männer beteten auf der Straße außerhalb der Altstadtmauern. Auch an Militärsperren im Westjordanland beteten Muslime, die keine Einreisegenehmigung erhielten. Nach Angaben einer israelischen Polizeisprecherin griffen Muslime nach dem Gebet Sicherheitskräfte mit Steinen an. (dpa)