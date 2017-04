Der Verdächtige wird von der Polizei festgehalten. (Reuters)

Bei einer Antiterror-Aktion in London und Kent hat die Polizei in der Nacht zum Freitag vier Verdächtige festgenommen. Eine Frau sei bei dem Einsatz angeschossen worden, berichtete die Agentur PA. Über ihren Zustand gab es keine weiteren Angaben. Die Aktion dauerte in der Nacht mit weiteren Hausdurchsuchungen an.

Nach Angaben der Polizei stand dieser Einsatz nicht im Zusammenhang mit der Festnahme eines Mannes wegen Terrorverdachts in der Nähe des britischen Parlaments am Donnerstag. Der Mann hatte mehrere Messer bei sich.

Festnahme nahe des Parlaments

Nur wenige hundert Meter vom britischen Parlament entfernt hat die Polizei am Donnerstag einen Mann wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Mann hatte der Polizei zufolge mehrere Messer bei sich. Die Polizei hatte den Fundort abgesperrt und untersuchte die Tasche. Verletzte habe es nicht gegeben, bestätigte die Polizei. Medienberichten zufolge wurde der Mann in London in der Nähe des Parlaments verhaftet wegen eines versuchten Terroranschlag gegeben.

Der Mann soll Ende zwanzig Jahre alt sein. Er habe mehrere Messer bei sich gehabt, teilte die Polizei mit. Er wurde im Rahmen einer Routinekontrolle festgenommen. Eine unmittelbare Gefahr gebe es nach der Festnahme nicht mehr.

Eine Straße wurde gesperrt, mehrere Buslinien mussten umgeleitet werden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Beamte der Spurensicherung einen Rucksack und mehrere Messer untersuchten, die auf dem Boden auf einer Verkehrsinsel lagen. (bam/dpa)

+++ Der Artikel wurde aktualisiert am 28. April, um 6 Uhr. +++