Der Programmchef des deutsch-französischen Fernsehsenders Arte, Alain Le Diberder, hat sich trotz massiver Kritik nichts vorzuwerfen: Eine Zensur finde nicht statt. Vielmehr hätten „ehrenwerte und gute Gründe“ zur Entscheidung geführt, eine Dokumentation über Antisemitismus in Europa nicht auszustrahlen, schrieb Le Diberder jüngst in einem offenen Brief. Der ungelenk anmutenden Rechtfertigung vorangegangen war eine irritierte Anfrage des Zentralrates der Juden in Deutschland zu der strittigen TV-Causa. Der Präsident des Gremiums, Josef Schuster, zeigte sich verwundert, dass die Doku „Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa“ von Joachim Schroeder und Sophie Hafner nicht, wie es eigentlich geplant war, bei Arte gesendet werden soll.

Während der Kulturspartensender gebetsmühlenartig formale Gründe für die Ablehnung des Films anführt, die mit jeder Wiederholung weniger plausibel wirken, hat jetzt ein anderes Medium Fakten geschaffen – und damit jener Meinungsbildung zugearbeitet, derer es sich so gern rühmt: Das Nachrichtenportal „Bild.de“ stellte den von Arte unter Verschluss gehaltenen Film am Dienstag online – nur und immerhin für einen Tag. Julian Reichelt, Chef des Onlineforums, verweist in einem die Veröffentlichung flankierenden Text aus gutem Grund darauf, dass die – über Gebührengelder finanzierte – Dokumentation zuallererst eines tunlichst großen Publikums bedürfe, um ihre Güte und Brisanz angemessen beurteilen zu können. Nach seinen Worten belegt die Dokumentation „in Europa grassierenden, teils hoffähigen Judenhass“. Reichelts fraglos zugespitztes und doch nach Ansicht der Dokumentation nachvollziehbares Fazit lautet: „Der Verdacht liegt bitter nah, dass diese Dokumentation nicht gezeigt wird, weil sie politisch nicht genehm ist, weil sie ein antisemitisches Weltbild in weiten Teilen der Gesellschaft belegt, das erschütternd ist.“

Die Autoren sollen Absprachen missachtet haben

Arte hat die Initiative des Axel-Springer-Konzerns, zu dem die besagte Nachrichtenplattform gehört, am Dienstag zwar als befremdlich bezeichnet, hegt aber offenbar weder Groll noch Einwände, „dass die Öffentlichkeit sich ein eigenes Urteil über den Film bilden kann“. (Aber, bitteschön, bloß nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen!) Die generös billigende Reaktion verwundert eingedenk des Umstands nicht, dass der Sender apodiktisch dabei bleiben will, den Film nicht auszustrahlen, weil dieser „gravierend vom verabredeten Sendungskonzept abweicht“. Die Autoren Hafner und Schroeder sollen den Fokus nicht wie abgesprochen auf den wachsenden Antisemitismus in Europa gelegt, sondern überwiegend im Nahen Osten gefilmt haben. Tatsächlich haben die Filmemacher viel in Israel und Gaza gedreht. Zugleich aber zeigt ihr Werk rabiate Formen der Israel-Kritik beim Kirchentag in Stuttgart (2010), Anti-Israel-Kundgebungen in Essen, Frankfurt und Berlin (2014) sowie Bilder enthemmter Maghrebiner, die seit Jahren Juden in der Pariser Vorstadt Sarcelles kujonieren. Zudem dokumentiert der Film unsägliche antisemitische Ausfälle von Politikern, Journalisten, Geistlichen und Künstlern.

Selbst wenn die Autoren des Doku-Formats das ihnen aufgegebene Thema partiell verfehlt haben sollten, ist die Basta-Mentalität der Programmverantwortlichen bei Arte (und dem an der Produktion beteiligten WDR) ärgerlich bis unerträglich. Zum einen liefert die anhaltende Weigerung, den Film auszustrahlen, ein weiteres Beispiel für die mangelnde Flexibilität gebührenfinanzierten Fernsehens. Zum anderen düpiert der Sender mit seiner störrischen Haltung die Expertise von Historikern wie Götz Aly und Michael Wolffsohn, der den Film als „mit Abstand beste und klügste“ Dokumentation zu diesem Thema bewertet.

Der Doku-Leak, der zugleich ein Doku-Scoop ist, wird vermutlich keine rechtlichen Folgen für den Springer-Konzern haben, der den Redakteuren des Medienhauses in ihren Arbeitsverträgen eine pro-israelische Haltung souffliert. Es ist beruhigend, dass in unserer vielstimmigen Mediengesellschaft ein Organ für Transparenz sorgt, wenn ein anderes einen Beitrag aus zweifelhaften Gründen zurückhält. Und zweifelhaft ist vor allem der Vorwurf der Unausgewogenheit, den Arte-Funktionäre den Dokumentarfilmern implizit machen. Ein verstörender Beitrag über epidemischen Judenhass ist notwendig unausgewogen; vor allem dann, wenn er sich entschieden gegen Antisemitismus positioniert. Die Verhinderung von dessen Ausstrahlung aber ist ein veritabler Skandal, der das Image des Senders beschädigen wird.